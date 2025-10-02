Χιλιάδες αναμένονται να είναι οι θεατές απόψε το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο προκείμενου να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Robbie Williams.

Για την εξυπηρέτηση του κοινού, η ΣΤΑΣΥ γνωστοποίησε ότι οι γραμμές 2 και 3 του μετρό θα παραμείνουν σε λειτουργία έως τις 2:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Τα υπόλοιπα MMM θα κινηθούν σύμφωνα με το κανονικό τους πρόγραμμα, με τα τελευταία δρομολόγια να πραγματοποιούνται γύρω στα μεσάνυχτα.

Οι διοργανωτές καλούν τους θεατές να προγραμματίσουν έγκαιρα τη μετακίνησή τους, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός.