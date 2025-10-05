«Σήμερα είμαστε στα 400 εκατομμύρια κυβικά, ενώ θα έπρεπε να είμαστε στο ένα δισεκατομμύριο. Δηλαδή έχουμε πτώση 60%», δήλωσε μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο Γιώργος Στεργίου, πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, περιγράφοντας έτσι την κρίσιμη κατάσταση των υδάτινων αποθεμάτων της Αττικής. Μάλιστα τόνισε ότι «η μέση κατανάλωση ενός επισκέπτη μπορεί να είναι σχεδόν διπλάσια από ενός κατοίκου».

Τα τελευταία τρία χρόνια η Αττική δοκιμάζεται από παρατεταμένη ανομβρία – χωρίς βροχές και χιόνια τον χειμώνα – και ταυτόχρονα από πολύ υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι. Το αποτέλεσμα είναι διπλό: λιγότερο νερό εισρέει στους ταμιευτήρες, ενώ η κατανάλωση αυξάνεται σημαντικά, εξήγησε ο κ. Στεργίου.

Ο ίδιος, επεσήμανε, ότι ενώ το υδροδοτικό σύστημα της Αττικής έχει σχεδιαστεί να καλύπτει τις ανάγκες 2,5-3 ετών (περίπου 1 δισ. κυβικά μέτρα νερού), σήμερα τα αποθέματα έχουν μειωθεί στα 400 εκατ. κυβικά – μια πτώση περίπου 60%. Ο κ. Στεργίου υπενθύμισε πως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, φέρνοντας για παράδειγμα τις αρχές της δεκαετίας του 1990 όπου τα αποθέματα είχαν κατέβει ακόμα χαμηλότερα.

Οι πρόσφατες βροχές είναι μεν θετικές, αλλά δεν αρκούν. Οι χιονοπτώσεις μάλιστα παίζουν πιο καθοριστικό ρόλο στην αναπλήρωση των αποθεμάτων. Ακόμη και αν ο φετινός χειμώνας είναι ευνοϊκός και τα αποθέματα διπλασιαστούν, ο κ. Στεργίου, τονίζει ότι δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός.

«Επιστημονικά δεδομένα, τα οποία αποδέχονται πλέον και διεθνείς οργανισμοί, δείχνουν ότι στο μέλλον οι περίοδοι ξηρασίας θα είναι συχνότερες. Συνεπώς, τα έργα που σχεδιάζονται πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα από την τρέχουσα συγκυρία, γιατί είτε σήμερα είτε σε λίγα χρόνια από σήμερα θα αντιμετωπίζουμε πάντα τον κίνδυνο μιας επαπειλούμενης λειψυδρίας», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ.

Τα μέτρα

Η ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα μες τον πρόεδρο, εφαρμόζει ήδη σχέδιο αντιμετώπισης, ενώ τα μέτρα δεν είναι «έκτακτα», αλλά προγραμματισμένα βάσει μελετών. Πρόκειται για τα εξής έργα που σύμφωνα με τον κ. Στεργίου έχουν δρομολογηθεί με στόχο την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων λειψυδρίας στο μέλλον:

Αξιοποίηση γεωτρήσεων σε Πάρνηθα και κατά μήκος του καναλιού Μόρνου.

Περιορισμός της οικολογικής παροχής του Εύηνου, ώστε να εξοικονομηθούν ποσότητες νερού.

Προληπτική αντικατάσταση αγωγών του δικτύου, που είναι από τα πιο παλιά στην Ευρώπη (60 ετών) και παρουσιάζει συχνές διαρροές. Η επιλογή γίνεται με μελέτες του Πολυτεχνείου και τεχνητή νοημοσύνη για πρόβλεψη πιθανών βλαβών.

Ενημερωτικές καμπάνιες προς τους καταναλωτές, με στόχο να περιοριστεί η σπατάλη. Η ανταπόκριση του κόσμου φαίνεται ήδη: ενώ μέχρι πέρυσι η κατανάλωση αυξανόταν έως 6% ετησίως, φέτος έχει καταγραφεί μείωση 1%.

Δεν προβλέπεται πλαφόν στην κατανάλωση, ωστόσο ζητείται η συνεργασία όλων, όπως διευκρίνισε ο Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ. Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα, όπως να μην αφήνουμε τη βρύση ανοιχτή όταν πλένουμε τα δόντια ή να μην ποτίζουμε με λάστιχο, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ειδικά οι μεγάλοι καταναλωτές καλούνται να περιορίσουν την αχρείαστη χρήση.

Αν ο καιρός δεν βοηθήσει, ο κ. Στεργίου έθεσε ως εναλλακτική – αν και ιδιαίτερα κοστοβόρα – την προώθηση των έργων αφαλάτωσης, για τα οποία έχει γίνει ήδη σχεδιασμός. «Από άποψη ποιότητας η σύγχρονη τεχνολογία των αφαλατώσεων μας διαβεβαιώνει ότι θα έχουμε πολύ υψηλής ποιότητας νερό, όμως θα έχει ένα επιβαρυμένο κόστος σε σχέση με το νερό που φέρνουμε σήμερα από τα βουνά της Φωκίδας και της Ευρυτανίας».

Ο τουρισμός ως νέα παράμετρος

Ένα κρίσιμο στοιχείο που τονίζει ο κ. Στεργίου είναι η κατανάλωση των τουριστών της Αττικής. Έρευνες δείχνουν πως η μέση κατανάλωση ενός τουρίστα είναι σχεδόν διπλάσια από αυτή ενός κατοίκου. Με τη ραγδαία αύξηση του τουρισμού στην Αττική, οι ανάγκες σε νερό διογκώνονται. Για αυτό εξετάζονται πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την τουριστική βιομηχανία, ώστε να περιοριστεί η περιττή κατανάλωση και από τον κλάδο αυτόν, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ.