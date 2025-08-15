Δημοφιλή
Αλάσκα: Η αντίδραση του Πούτιν σε ερώτηση δημοσιογράφου - «Θα σταματήσετε να σκοτώνετε πολίτες;» (video)
Λήγει η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Ξέσπασε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος για τις καταστροφικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα
Αλάσκα: Ξεκίνησε η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν - Ιστορική χειραψία των δύο ηγετών
Φανέλα-πρόκληση από τη Σαμσουνσπόρ με Κεμάλ!
Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις
Απάντηση Πελετίδη στον Γ. Κεφαλογιάννη: «Eίναι ντροπή του»
Σοφία Σεϊρλή: Με θρησκευτική ευλάβεια
Επικίνδυνες «μαϊμού» Labubu: Πάνω από 600 εκτός αγοράς, μετά από ανησυχίες γονέων
Ξεκινά μπαράζ πληρωμών αναδρομικών – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Άλτμαν vs. Μασκ, Β’ γύρος: Το «Merge Labs» μπαίνει κόντρα στη Neuralink
Η πιο εκρηκτική κόντρα της Σίλικον Βάλεϊ δεν περιορίζεται πια στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Σαμ Άλτμαν ετοιμάζεται να συνιδρύσει την Merge Labs, μια εταιρεία που θα ανταγωνιστεί ευθέως τη Neuralink του Έλον Μασκ στον χώρο των brain–computer interfaces (BCI). Το νέο σχήμα στοχεύει σε 250 εκατ. δολάρια με αποτίμηση περί τα […]
Το μεγαλύτερο πείραμα της ανθρώπινης επιστήμης! Συνεχίζεται εδώ και 150 χρόνια
Ένα γυάλινο μπουκάλι γεμάτο με άμμο και σπόρους θάφτηκε το 1879 για να προσδιοριστεί πόσο καιρό μπορούσε να επιβιώσει και να βλαστήσει ένας σπόρος
Ξερόλες; Όχι πια! Οι “τεχνητές νοημοσύνες” αρχίζουν επιτέλους να παραδέχονται ότι δεν ξέρουν τα πάντα
Ένα από τα μεγαλύτερα ελαττώματα των σύγχρονων “συνομιλιακών” συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης – όπως οι γνωστοί σε όλους μας “chatbots” – είναι ότι σπάνια παραδέχονται πως δεν γνωρίζουν κάτι. Αντί να δηλώσουν αβεβαιότητα, προτιμούν να… αυτοσχεδιάσουν. Στην καλύτερη περίπτωση θα δώσουν μια αόριστη περίληψη σχετικών κειμένων· στη χειρότερη, θα εφεύρουν μια απάντηση από το μηδέν. Αυτό […]
Ανθρώπινο Θαύμα: 42χρονος με διαβήτη τύπου 1 παράγει ξανά ινσουλίνη χωρίς ανοσοκαταστολή
Η «καινοτομία» εδώ δεν είναι απλώς η παραγωγή ινσουλίνης, αλλά το ότι επιτεύχθηκε χωρίς τα δια βίου ανοσοκατασταλτικά που συνοδεύουν τις κλασικές μεταμοσχεύσεις