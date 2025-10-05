Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου 2025 και να διαρκέσει περίπου 48 ώρες, με έντονες βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία “Barbara”, που σχηματίστηκε στον Κόλπο της Γένοβας, θα επηρεάσει αρχικά τη δυτική Ελλάδα και τα Χανιά, ενώ στη συνέχεια θα κινηθεί προς τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει από το βράδυ της Κυριακής, με έντονα φαινόμενα, ισχυρούς βοριάδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Ο μετεωρολόγος επισημαίνει πως η μεταβολή αυτή είναι τυπική για την εποχή και χαρακτηρίζεται περισσότερο ευεργετική παρά επικίνδυνη.

Περιοχές με έντονα φαινόμενα

Οι περιοχές που αναμένεται να δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και χρειάζονται προσοχή είναι οι εξής:

Δευτέρα : Δυτική Ελλάδα, Χανιά, Μακεδονία, Θράκη και νησιά του Βορείου Αιγαίου.

: Δυτική Ελλάδα, Χανιά, Μακεδονία, Θράκη και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τρίτη: Θράκη, νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, βόρειες Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει έως και 8 βαθμούς Κελσίου, με μονοψήφιες τιμές τις πρωινές και βραδινές ώρες στη Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Από την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με τη θερμοκρασία να επανέρχεται στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Στη δυτική Ελλάδα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών. Από αργά το βράδυ, σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο, οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα βροχών σε Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3-5 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και βόρεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 22-25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Σχεδόν αίθριος καιρός με δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Αίθριος καιρός με αυξημένες νεφώσεις το βράδυ. Άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ, το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη

Ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με νεφώσεις από το απόγευμα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησος

Αναμένονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών. Από αργά το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι βροχές θα ενταθούν. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3-4 και βαθμιαία νότιοι 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Σχεδόν αίθριος καιρός, με αυξημένες νεφώσεις το βράδυ. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 4-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς, χαμηλότερη στα βόρεια.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου: Βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, που θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορείους 5-6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τρίτη 7 Οκτωβρίου: Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4-6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Πτώση θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια.

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, με σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία σταθερή.

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά, γρήγορη βελτίωση στη συνέχεια. Άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.