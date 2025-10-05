Ολοσχερώς κάηκαν τέσσερα αυτοκίνητα στον Άλιμο, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο ένα από αυτά ενόσω βρισκόταν εν κινήσει και γρήγορα επεκτάθηκε στα υπόλοιπα που βρίσκονταν κοντά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στην οδό Κορυτσάς στον Άλιμο, όπου πυκνοί μαύροι καπνοί είχαν καλύψει την περιοχή από τη φωτιά που κατάκαιγε τα οχήματα.

Στάχτη

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, τα τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα έγιναν στάχτη, ενώ το τέταρτο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από το ένα αυτοκίνητο, το οποίο λαμπάδιασε εν κινήσει και ο οδηγός του το εγκατέλειψε.

Η φωτιά επεκτάθηκε

Γρήγορα οι φλόγες επεκτάθηκαν στα διπλανά αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα σε κοντινή απόσταση.

Οι κάτοικοι της περιοχής είδαν τα τέσσερα οχήματα να έχουν πάρει φωτιά και να καίγονται και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική.

Επί τόπου επιχείρησαν τρία οχήματα με εννέα πυροσβέστες.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το τμήμα της Πυροσβεστικής.