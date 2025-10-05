Δύο ανήλικοι, 15 και 13 ετών, τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (4/10) στην Κυψέλη, έπειτα από άγρια συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν περίπου 25 με 30 άτομα, ανάμεσά τους και άλλοι ανήλικοι. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:30, στην οδό Καυκάσου.

Η αιτία της συμπλοκής παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι εντόπισαν τους δύο τραυματισμένους ανήλικους. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα θύματα αναγνώρισαν τους δράστες, με αποτέλεσμα να γίνουν συλλήψεις.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο ανήλικοι, 15 και 13 ετών, καθώς και ένας ακόμη 13χρονος για απείθεια, ενώ σε βάρος ενός 15χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, αφού στην κατοχή του βρέθηκε συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (tazer).

Οι δύο τραυματισμένοι έφεραν χτυπήματα στο πρόσωπο και στο σώμα, ωστόσο αρνήθηκαν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.