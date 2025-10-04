Εικόνες χάους έρχονται από τη Γεωργία και τα σοβαρά επεισόδια που σημειώνονται στην πρωτεύουσα της χώρας, στην Τιφλίδα.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις δημοτικές εκλογές.

Συγκρούσεις με την αστυνομία

Οι διαδηλωτές κρατούσαν γεωργιανές σημαίες, πλακάτ με αντικυβερνητικά συνθήματα και φωτογραφίες πολιτικών κρατουμένων — ακτιβιστών, δημοσιογράφων και πολιτικών που συνελήφθησαν μετά τις διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν στα τέλη του περασμένου έτους.

Μια ομάδα εισέβαλε στον προαύλιο χώρο της προεδρικής κατοικίας, σπάζοντας μεταλλικά κιγκλιδώματα. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση σπρέι πιπεριού για να διαλύσουν το πλήθος, ενώ ισχυρές ενισχύσεις ασφαλείας έχουν σταλεί στο κέντρο της Τιφλίδας.

Beelden uit Tbilisi waar demonstranten het presidentieel paleis bestormen. Waar in Georgië al maanden wordt gedemonstreerd tegen de autoritaire koers van het land. pic.twitter.com/I4dG52SP2C — Hidde Bouwmeester (@H_Bouwmeester) October 4, 2025

Η συγκέντρωση διοργανώθηκε από τον τραγουδιστή Paata Burchuladze, ιδρυτή της πλατφόρμας «Rustaveli Avenue». Οκτώ κόμματα της αντιπολίτευσης που μποϊκοτάρουν τις εκλογές έχουν ενταχθεί στη διαμαρτυρία, χαρακτηρίζοντάς τις «φάρσα» και «ρωσική ειδική επιχείρηση».

Protesters have set fire to barricades near Liberty Square as riot police deploy in large numbers to the area. 🎥 Nini Gabritchidze/Civil.ge pic.twitter.com/QlkHVKbGsT — Civil.ge (@CivilGe) October 4, 2025

Το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» αντιμετωπίζει αυτό το Σαββατοκύριακο το πρώτο εκλογικό τεστ μετά τις βουλευτικές του 2024, τις οποίες κέρδισε αν και η αντιπολίτευση αμφισβητεί το αποτέλεσμα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δημοτικές εκλογές απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία. Η αντιπολίτευση κάλεσε τους πολίτες να διαμαρτυρηθούν για την «αυταρχική παρεκτροπή» της κυβέρνησης, η οποία με τη σειρά της προειδοποίησε να μην γίνει κάποια προσπάθεια για να οργανωθεί μια «επανάσταση» στη χώρα.

Αργά το απόγευμα, το πλήθος, κρατώντας σημαίες της Γεωργίας και της ΕΕ, βρισκόταν στο κέντρο της πόλης.

«Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας, την οποία καταστρέφει το Γεωργιανό Όνειρο», είπε η 77χρονη Νατέλα Γκβαχαρία. Ένας άλλος διαδηλωτής, ο 20χρονος φοιτητής Αλέκο Σαμνιατσβίλι, είπε ότι η φιλοδοξία της Γεωργίας να ενταχθεί στην ΕΕ θα χαθεί αν παραμείνει στην εξουσία το Γεωργιανό Όνειρο. «Μόνο διώχνοντάς τους θα σώσουμε τη χώρα» υποστήριξε.

Μετά τις συγκρούσεις έξω από το προεδρικό μέγαρο, ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι διαδηλωτές «ξεπέρασαν τα όρια που θέτει ο νόμος».

Πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως το Ενωμένο Εθνικό Κίνημα (MNU) του φυλακισμένου πρώην προέδρου Μιχαήλ Σαακασβίλι, μποϊκοτάρουν τις δημοτικές εκλογές. Ο Σαακασβίλι προέτρεψε τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν γιατί αυτή είναι η «τελευταία ευκαιρία» να σώσουν τη δημοκρατία, όπως είπε.

Εάν δεν υπάρχει κάποια «επίδειξη δύναμης» απέναντι στην κυβέρνηση «πολλοί περισσότεροι άνθρωποι θα συλληφθούν και άλλοι θα κυνηγηθούν (…) η Δύση θα μας εγκαταλείψει», προειδοποίησε ο Σαακασβίλι, ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης 12 ετών για κατάχρηση εξουσίας και άλλα αδικήματα.

Ο πρωθυπουργός Ιρακλί Κομπαχίτζε προειδοποίησε ότι θα δοθεί ισχυρή απάντηση εάν σημειωθούν ταραχές και ότι θα αποτύχουν οι «επαναστατικές» επιδιώξεις εκείνων που καλουν τον κόσμο να διαδηλώσει. «Θέλουμε να προειδοποιήσουμε όλον τον κόσμο, για άλλη μια φορά. Μην φτάσετε στο σημείο να περάσετε πολλά χρόνια πίσω από τα κάγκελα», είπε.

Οι προηγουμενες εκλογές, οι βουλευτικές του 2024, βύθισαν την πρώην σοβιετική δημοκρατία του Καυκάσου σε πολιτική κρίση. Η αντιπολίτευση οργάνωνε επί μήνες διαδηλώσεις, ορισμένες εκ των οποίων κατεστάλησαν από την αστυνομία.

Μέσα σε έναν χρόνο συνελήφθησαν περίπου 60 άνθρωποι –στελέχη της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφοι ή απλοί ακτιβιστές– σήμερα με μια μη κυβερνητική οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.