Ναι, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα (και εφέτος) βρίσκονται τουλάχιστον 1-2 σκαλιά κάτω από το επίπεδο των δύο ελληνικών ομάδων.

Ναι, θεωρείται δύσκολο στο τέλος της διαδρομής να βρει μια από τις δύο ισπανικές ομάδες πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο βασικός στόχος είναι αρχικά να είναι στην Αθήνα για το φάιναλ φορ, καθώς και οι δύο είχαν χάσει το μεγάλο ραντεβού της προηγούμενης σεζόν στο Αμπου Ντάμπι.

Όμως, δεν παύουν αυτές οι ομάδες να είναι να είναι δύο από τις πιο μπαρουτοκαπνισμένες στην ιστορία της διοργάνωσης και σαφέστατα δεν έχουν την αφέλεια της Μπασκόνια και της Μπάγερν με τις οποίες αναμετρήθηκαν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας.

Ακριβώς για αυτό, οι Ερυθρόλευκοι μετά το τέλειο πρώτο δεκάλεπτο και σε Βιτόρια και σε Μαδρίτη είχαν πετύχει από 29 πόντους. Στο πρώτο παιχνίδι έφτασαν τους 102, ενώ στο δεύτερο μετα βίας τους 77 σκοράροντας μόλις 8 στην τελευταία περίοδο (25-8) ήταν το επιμέρους σκορ για τη Ρεάλ) και συνολικά 48 σε τρία δεκάλεπτα.

Οι Μαδριλένοι δεν είναι Βάσκοι, και έχοντας χάσει στο σούπερ κάπ από τη Βαλένθια και στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας από τη Βίρτους, είδαν τους Ερυθρόλευκους σαν…σωσίβιο για να μην μπουν σε μια πρόωρη εσωστρέφεια από Οκτώβρη μήνα.

Μόλις συνήλθαν λοιπόν από τον…τυφώνα Ντόρσεϊ (16 πόντους και 4/4 τρίποντα πριν καν κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο) επιστράτευσαν τα στοιχεία που τους έχουν καθιερώσει εδώ και δεκαετίες ως μια από τις καλύτερες ομάδες στην ιστορία της διοργάνωσης.

Βγήκαν μπροστά οι προσωπικότητες στην επίθεση (Χεζόνια, Καμπάτσο κλπ), ο Γιούλ έβαλε τις πινελιές εμπειρίας ακόμα και στο να κερδίσει κάποιο κόντρα φάουλ, ενώ οι παικτες του Σέρτζιο Σκαριόλο άφησαν την soft αντιμετώπιση των αντιπάλων τους (στο πρώτο δεκάλεπτο) στον πάγκο.

Μπασκετικό ξύλο της… αρκούδας, κάθε άμυνα στα όρια του φάουλ και πλέον οι φιλοξενούμενοι ήξεραν ότι θα έπρεπε να ματώσουν για να ξαναβάλουν τρίποντο. Και πράγματι μετά το εξωπραγματικό 7/7 της πρώτης περιόδου στα υπόλοιπα τρία δεκάλεπτα οι πρωταθλητές Ελλάδας σούταραν 1/20 τρίποντα και με τέτοια ποσοστά κερδίζεις μόνο τη…Μπασκόνια (4/21 είχαν στη Βιτόρια μαζί οι Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ).

Παράλληλα μόλις κουράστηκε (φυσιολογικά) ο Μιλουτίνοφ, δεύτερος ψηλός τέτοιου επιπέδου δεν έχει ο Ολυμπιακός. Ο Χόλ είναι καλός αλλά για άλλα πράγματα και δεν μπορεί να μπει – λογικά – στα παπούτσια του Σέρβου.

Ο Ολυμπιακός έπεσε στην «παγίδα» της Ρεάλ παίζοντας εντελώς λάθος ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο και με 12 λάθη (πολλά σε σχέση με τις 16 ασίστ) όχι απλά έχασε το ματς, αλλά βρέθηκε και με μια τελική διαφορά -12 στο κεφάλι χωρίς κανέναν λόγο.

Μια από τα ίδια και για τον Παναθηναϊκό, που όντας φανερά ανέτοιμος (και ουσιαστικά χωρίς η ομάδα να έχει προλάβει να κάνει προετοιμασία έχοντας 7 διεθνείς και τον προπονητή του μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου στη Ρίγα για το Ευρωμπάσκετ) δεν αρκούσε η κλάση του Σλούκα (18π., 11 ασίστ) και ο οίστρος του Χουάντσο Ερνάνγκομεθ (που πάντα από τις μέρες που έπαιζε στην Ισπανία είχε έξτρα κίνητρο απέναντι στους Καταλανούς) για να καμφθεί μια ομάδα που είχε δείξει πολύ σόφτ σε ουδέτερο γήπεδο στην πρεμιέρα απέναντι στη Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη χάνοντας με κάτω τα χέρια.

Όπως και η Ρεάλ, απέναντι στον Ολυμπιακό, η Μπαρτσελόνα ήρθε «πληγωμένη» στο Telecom Athens Center και ήθελε μια επιβεβαίωση για τη συνέχεια.

Με τέτοια (τρύπια) άμυνα ο Παναθηναϊκός έβαλε βούτυρο στο ψωμί των παικτών του Πεναρόγια ενώ τα 18 επιθετικά των φιλοξενουμένων ήταν καταστροφή. Όπως επίσης και το γεγονός ότι πάνω από τα μισά εκ των 16 εύστοχων τρίποντων των Καταλανών έγιναν σε ρυθμό προπόνησης, εντελώς αμαρκάριστα.

Σόρτς και Χόλμς είναι απόλυτα λογικά να χρειάζονται το χρόνο τους για να μπουν στη χημεία της ομάδας και δεν είναι τυχαίο ότι ο κόουτς Αταμάν άρχισε από τόσο νωρίς τα mind games.

«Αν παίζουμε έτσι, όχι φαβορί για την Ευρωλίγκα δεν είμαστε αλλά δεν θα φτάσουμε ούτε στα πλέι οφ» είπε ο Τούρκος τεχνικός που είχε πάρα πολύ καιρό να δει αγώνα της ομάδας του σχεδόν σε όλη τη διάρκεια καθιστός και πιάνοντας συχνά πυκνά το κεφάλι του απογοητευμένος.

Οι δύο μεγάλες ισπανικές ομάδες έκαναν ένα πολύ ωραίο δώρο στις δικές μας, θυμίζοντάς τους τι εστί Ευρωλίγκα και τους κανόνες αυτής της διοργάνωσης. Ένα δώρο που θα πιάσει τόπο όσο πιο γρήγορο το ξετυλίξουν οι δύο εκπρόσωποί μας.