Στην Ιερά Οδό, οδηγός παραβίασε το κόκκινο, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και τραυμάτισε με κατσαβίδι στο μάτι μοτοσικλετιστή.

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (03/10) στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού, όταν καβγάς μεταξύ δύο οδηγών κατέληξε σε τραυματισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου φέρεται να παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη. Ο οδηγός μιας μοτοσικλέτας διαμαρτυρήθηκε έντονα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καυγάς.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κατέβηκε από το όχημά του και επιτέθηκε στον μοτοσικλετιστή, τραυματίζοντάς τον στο αριστερό μάτι με κατσαβίδι. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε ξανά στο αυτοκίνητό του και διέφυγε από το σημείο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ενώ η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.