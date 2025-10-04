Ένταση σημειώθηκε στα Εξάρχεια τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/10), όταν ομάδα περίπου 30 ατόμων επιτέθηκε σε διμοιρία των ΜΑΤ στη Χαριλάου Τρικούπη με βόμβες μολότοφ, πέτρες και καδρόνια, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, ενώ η συμπλοκή διήρκησε περίπου μισή ώρα, προκαλώντας ζημιές σε καταστήματα και σταθμευμένα οχήματα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι άνδρες των ΜΑΤ προχώρησαν σε 14 προσαγωγές, με τους νεαρούς να απομακρύνονται τελικά προς την πλατεία Εξαρχείων.