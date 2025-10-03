Βαρύ πένθος επικρατεί στην κοινότητα του Κράνφορντ, στο Νιου Τζέρσεϊ, μετά τον τραγικό χαμό δύο 17χρονων κοριτσιών σε θανατηφόρο τροχαίο. Η Μαρία Νιώτης και η Ισαμπέλα Σάλας χτυπήθηκαν από ένα μαύρο SUV, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, εγκατέλειψε αμέσως το σημείο.

Ο ύποπτος οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα. Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων ανέφεραν ότι γνώριζαν τον άνδρα, ενώ σε βάρος του είχε εκδοθεί περιοριστική εντολή, καθώς φέρεται να είχε παρενοχλήσει στο παρελθόν μία από τις δύο κοπέλες.

Για προμελετημένο περιστατικό κάνουν λόγο οι συγγενείς της Νιώτη

Η οικογένεια του θύματος ισχυρίστηκε ακόμη ότι το δυστύχημα ήταν προμελετημένο, ενώ χαρακτήρισε τον δράστη — ο οποίος θα γίνει 18 ετών στις αρχές του επόμενου μήνα — ως «ένα δειλό άτομο», υποστηρίζει η New York Post.

Teen suspect’s eerie remarks about hit-and-run deaths of NJ girls in disturbing livestream: ‘More to the story’ https://t.co/vWWnJrAsKq pic.twitter.com/7A7AoqVT7n — New York Post (@nypost) October 2, 2025

«Είναι πλέον ζωτικής σημασίας να γνωστοποιηθεί η αλήθεια: δεν ήταν ατύχημα με ηλεκτρικό ποδήλατο, ούτε ήταν τροχαίο με εγκατάλειψη», δήλωσαν οι οικογένειες στο Fox 5. «Ήταν φόνος πρώτου βαθμού. Ένας δειλός άντρας που σχεδίαζε επί μήνες αυτή την επίθεση εναντίον της Μαρίας, διέπραξε την φρικτή του πράξη, αφαιρώντας όχι μόνο τη ζωή της, αλλά και της Ιζαμπέλα».

Ένας φίλος και των δύο κοριτσιών είπε στην εφημερίδα The Post ότι ο 17χρονος ήταν γνωστός για το ότι παραμόνευε έξω από το σπίτι της Μαρίας. «Πώς μπορείς να κάθεσαι μπροστά από το σπίτι κάποιου για τρεις μήνες; Ήταν εκεί έξω, μπροστά από το σπίτι της, στο ίδιο αυτοκίνητο, το αυτοκίνητό του, για τρεις μήνες», είπε ο ταραγμένος φίλος. «Το είδα! Πες μου. Πώς είναι δυνατόν να το κάνει αυτό;»

«Πρέπει να πάει φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του», πρόσθεσε. «Αφαίρεσε δύο ζωές. Τουλάχιστον θα πρέπει να δώσει μία».

Ο πατέρας της Ιζαμπέλα είπε στο NJ.com ότι η κόρη του δεν γνώριζε τον φερόμενο ως οδηγό, αλλά ότι η μητέρα της Μαρίας του είπε ότι η κόρη της είχε προβλήματα με τον 17χρονο ύποπτο. Ένας φίλος και των δύο κοριτσιών πρόσθεσε ότι η Μαρία και ο πρώην φίλος της, που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης, είχαν σοβαρά προβλήματα, και ο πρώην έστειλε ακόμη και ένα απειλητικό μήνυμα σε ένα αγόρι με το οποίο η Μαρία έβγαινε μετά τον χωρισμό τους, σύμφωνα με το NJ.com.

Ένα από τα μηνύματα που εξέτασε το μέσο ενημέρωσης έδειχνε έναν από τους εφήβους να λέει στον πρώην φίλο της «το σχολείο σου έχει ήδη πει να σταματήσεις να την παρενοχλείς».

Οι εισαγγελείς δεν έχουν ακόμη ονομάσει επίσημα τον δράστη, παρότι έχουν στο διαδίκτυο φέρεται να είναι γνωστό ποιος είναι. Όπως υποστηρίζει η New York Post, γείτονες αναγνώρισαν επίσης τον προβληματικό έφηβο στην εφημερίδα The Post ως τον οδηγό του ατυχήματος.

Αν και οι αρχές δήλωσαν λίγες ώρες μετά το φερόμενο ατύχημα της Δευτέρας ότι ο οδηγός τέθηκε υπό κράτηση, ο 17χρονος ήταν προφανώς ελεύθερος να γυρίσει το παράξενο βίντεο την Τρίτη. Οι αρχές χρειάστηκαν μέχρι την Τετάρτη για να τον συλλάβουν και να του απαγγείλουν επίσημα δύο κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού.

Το προκλητικό βίντεο με τα συλλυπητήρια

Ο έφηβος οδηγός που κατηγορείται ότι σκόπιμα χτύπησε δύο 17χρονα κορίτσια στο Νιου Τζέρσεϊ – συμπεριλαμβανομένης μιας που φέρεται να παρακολουθούσε – μίλησε για το φρικτό τροχαίο σε ένα ανατριχιαστικό βίντεο μια μέρα πριν από τη σύλληψή του.

Στο βίντεο του YouTube, ο 17χρονος με γυαλιά, τον οποίο πολλοί γείτονες επιβεβαίωσαν στην εφημερίδα The Post ότι ήταν ο κατηγορούμενος για τον φόνο Βίνσεντ Μπατιλόρο, εξέφρασε σοκαριστικά τα «ειλικρινή του συλλυπητήρια στα δύο κορίτσια που χάθηκαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα», αναφερόμενος στα θύματα.

Στη συνέχεια, γκρίνιαξε ότι οι ντόπιοι εξαπέλυαν απειλές κατά της οικογένειάς του «για όλη αυτή την ιστορία» και «όλο το δράμα», ενώ υποστήριξε ότι έχει «εκφοβιστεί» για παλαιότερες «ψευδείς κατηγορίες».

View this post on Instagram A post shared by NJ.com (@njdotcom)

«Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και δεν ξέρω καν αν πρέπει να το μοιραστώ αυτή τη στιγμή… θα το αφήσω στα χέρια του Ιησού, όλα θα πάνε καλά, θα το τακτοποιήσω», είπε στην ζωντανή μετάδοση της Τρίτης. «…Υπάρχουν και άλλα πράγματα για αυτή την ιστορία, αλλά, ξαναλέω, δεν έχω την εξουσιοδότηση να τα σχολιάσω».

Ο 17χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε τη Μαρία και την Ιζαμπέλα ενώ οδηγούσαν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο γύρω στις 17:30 μ.μ. και στη συνέχεια έφυγε με το μαύρο όχημά του. Οι δύο μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο νοσοκομείο, όπου και πέθαναν

Συγκλονίζει η γιαγιά της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

Η Μαρία είχε το όνομα της γιαγιάς της, στα χέρια της οποίας ξεψύχησε η εγγονή της και η οποία ξέσπασε μιλώντας με λυγμούς στην εκπομπή Live News του MEGA. «Πώς να είμαστε δυνατοί, πώς να είμαστε δυνατοί, όταν πήγα και λέω του γιού μου, αυτό είναι το παιδί μας, το εγγόνι μας είναι αυτό. Εκείνος δεν το γνώρισε. Και του έλεγα, “Μαρία μου, θα έρθουνε να σε βοηθήσουνε”, αλλά εκείνο ήτανε κομμάτια. “Μαρία μου, υπομονή” και ανοίγει το στόμα του δύο φορές και μου κάνει “αχ, αχ” και ξεψύχησε το παιδί μας».

«Το είδα, εγώ το είδα, το πρωτογνώρισα νεκρό. Το χτύπησε στο σπίτι μου απ’ έξω και το τραβούσε κάτω από το αυτοκίνητο με το ποδήλατό του. Του έσπασε τα κόκκαλά του, τα πόδια του, τη σπονδυλική του στήλη. Το κεφάλι του, δεν το γνώριζες το παιδί. Δεν το γνώριζες. Και λέω του γιου μου, “Μπάμπη είναι η Μαρία”. “Όχι μαμά μου, μη λες τέτοια πράγματα”. Του λέω, “τη γνώρισα”, γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο και το πόδι του, γιατί ήταν ένα όμορφο κοριτσάκι και τα μαλλάκια του. Από εκεί το γνώρισα, δεν γνωριζότανε, διότι το τραβούσε με τη μούρη στο τσιμέντο και το σώμα του, του το έσπασε και του το έγδαρε» συνέχισε.

Η Μαρία λάτρευε τον δίδυμο αδελφό της Τζορτζ, τον μπαμπά της Σωτήρη και τη μαμά της Φούλα. Για τη γιαγιά της, η σύλληψη του δράστη δεν είναι παρηγοριά. «Δεν μπορώ όμως να το περάσω αυτό το πράγμα, να σκοτώσει το παιδί μου μπροστά μου, μπροστά μου σκότωσε το εγγόνι μου 17 χρονών. Μία κούκλα, ένα χαριτωμένο παιδάκι. Μας πήρε το αγγελούδι μου, μία την είχε η κόρη μου, μία και έναν γιο, δίδυμα ήταν αυτά τα παιδιά, δίδυμα. Τώρα το άλλο δίδυμο κλαίει κάθε μέρα. “Που είναι η αδελφή μου” μου λέει “γιαγιά, που είναι η αδελφή μου”. Τι να σου κάνω Τζορτζ, τι να σου κάνω παιδί μου, τι να σου κάνω. Όλοι την θέλουμε πίσω, αλλά δεν μπορούμε. Αφού δεν θέλει ούτε στην κηδεία να έρθει την Παρασκευή. Λέει, “μαμά, δεν θέλω να πάω να δω την αδελφή μου μέσα στο φέρετρο”» λέει η ηλικιωμένη.

Όπως καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίας, όπως όλη η γειτονιά γνώριζε, ο 17χρονος δράστης είναι συγγενής αστυνομικού διευθυντή. Γι’ αυτό τον άφηναν ανενόχλητο, καθώς επί μήνες παρενοχλούσε και απειλούσε το κορίτσι, ενώ οι γονείς της επανειλημμένα είχαν ζητήσει βοήθεια και προστασία. Μέχρι που σκότωσε τη Μαρία.