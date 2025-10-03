Η Χαμάς προτίθεται να απαντήσει «θετικά» στην πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, καταθέτοντας ωστόσο σειρά τροποποιήσεων. Όπως ανέφερε πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων στους Times of Israel, η απάντηση αναμένεται να δοθεί εντός λίγων ωρών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, Άραβες μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία είχαν επαφές με ηγετικά στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα, συζητώντας το σχέδιο που παρουσίασε ο Τραμπ τη Δευτέρα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει ήδη αποδεχθεί την πρόταση, ενώ οι αραβικές χώρες χαιρέτισαν τις αμερικανικές πρωτοβουλίες.

Οι αλλαγές που ζητά η Χαμάς στοχεύουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στη μετρίαση όρων που προστέθηκαν από τον Νετανιάχου την τελευταία στιγμή. Αυτοί αφορούν την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα αλλά και τον πλήρη αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Ο Νετανιάχου είχε εξασφαλίσει τροποποιήσεις που περιορίζουν τον ρυθμό αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων, ενώ παράλληλα αυστηροποιούν τις απαιτήσεις για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής.

Η αμερικανική πρόταση προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 72 ωρών, τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και τον αποκλεισμό της από οποιονδήποτε μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Προβλέπει επίσης τον τερματισμό του πολέμου και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, οι οποίες θα αντικατασταθούν από διεθνή δύναμη.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δίνει στη Χαμάς τρεις με τέσσερις ημέρες για να απαντήσει, τονίζοντας πως υπάρχει ελάχιστο περιθώριο για νέες διαπραγματεύσεις.

Αντιδράσεις στο εσωτερικό της Χαμάς

Το BBC μετέδωσε την Πέμπτη ότι ο de facto ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας εξέφρασε στους μεσολαβητές την αντίθεσή του στο σχέδιο Τραμπ. Σύμφωνα με την ανώνυμη αναφορά, ο Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, πρώην διοικητής της Ταξιαρχίας της Πόλης της Γάζας, θεωρεί ότι το σχέδιο αποσκοπεί στην εξάλειψη της Χαμάς, ανεξάρτητα από τη στάση της οργάνωσης. Για τον λόγο αυτό εμφανίζεται έτοιμος να συνεχίσει τις συγκρούσεις με το Ισραήλ.

Νωρίτερα, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς είχε δηλώσει στο Associated Press ότι ορισμένες πτυχές της πρότασης είναι «απαράδεκτες» και πρέπει να αλλάξουν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τόνισε πάντως ότι η τελική απάντηση θα διαμορφωθεί μετά από διαβουλεύσεις με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις.

Η πηγή που μίλησε στους Times of Israel επεσήμανε ότι το Κατάρ, βασικός μεσολαβητής σε προηγούμενους γύρους συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός, έχει ήδη έρθει σε επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πιθανή αναθεώρηση τμημάτων του σχεδίου.