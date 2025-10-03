Την άμεση κατάρριψη των drones που παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο ή παρεμποδίζουν την αεροπλοΐα, ζήτησε ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ, στον απόηχο της χθεσινοβραδινής παρουσίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από το Μόναχο, η οποία οδήγησε στη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της πόλης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, επικαλούμενη κύκλους ασφαλείας, τα drones που εντοπίστηκαν ήταν «πολλαπλά και μεγάλου μεγέθους», ενώ τουλάχιστον ένα από αυτά φέρεται να ήταν αεροσκάφος σταθερών πτερύγων, αντίστοιχο με εκείνο που εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα πάνω από το Κίελο. Το εν λόγω drone εξαφανίστηκε πριν προλάβει να επέμβει η αστυνομία.

«Τα περιστατικά με τα drones αποκαλύπτουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Από εδώ και στο εξής, ο κανόνας πρέπει να είναι: κατάρριψη και μάλιστα άμεσα χωρίς καθυστερήσεις και με συνέπεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζέντερ, καλώντας σε ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της αστυνομίας για την ταχεία εξουδετέρωση τέτοιων απειλών.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας πρότεινε την υιοθέτηση του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας «Σιδηρούς Θόλος» για την προστασία του γερμανικού εναέριου χώρου.

«Χρειαζόμαστε επιτέλους αποτελεσματική προστασία για τις κρίσιμες υποδομές και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Δεν είναι απλώς θέμα αποτροπής κατασκοπείας οι υποδομές μας πρέπει να διατηρούνται λειτουργικές ανά πάσα στιγμή. Η αεροπορική κυριαρχία είναι απαραίτητη», υπογράμμισε.

Επίσης, ο Ζέντερ αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση της Βαυαρίας επεξεργάζεται ήδη νομοσχέδιο ταχείας διαδικασίας, ενώ κάλεσε και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην αναθεώρηση του Νόμου περί Αεροπορικής Ασφάλειας.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστη η ταυτότητα των δραστών πίσω από το περιστατικό που παρέλυσε για ώρες το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Γερμανίας, καθηλώνοντας 17 πτήσεις και επηρεάζοντας περίπου 3.000 επιβάτες. Η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε πλήρως στις 05:00 τοπική ώρα.