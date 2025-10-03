Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Νιγηρία , με προορισμό το Καμερούν, λόγω της κατάληψης της πόλης Kιράγουα στο Μπόρνο από την Μπόκο Χαράμ, σύμφωνα με το Reuters.

Οι μαχητές της Πολιτείας Μπόρνο, που αποτελεί το επίκεντρο μιας 16χρονης περιόδου συγκρούσεων, εξαιτίας της δράσης της Μπόκο Χαράμ και του Ισλαμικού Κράτος της Επαρχίας της Δυτικής Αφρικής (ISWAP), έχουν αυξήσει τις επιθέσεις τους αυτόν τον χρόνο εναντίον των πολιτών και των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας.

Από τις αρχές του 2025, οι αντάρτες έχουν καταλάβει μερικές στρατιωτικές βάσεις και κοινότητες στο Μπόρνο, μόνο για να απωθηθούν από τον στρατό, ύστερα από αναζήτηση ενισχύσεων.

Ωστόσο, η επίθεση της τελευταίας Πέμπτης ανάγκασε τον Επικεφαλής της Περιφέρειας Αμπντουλραχμάν Αμπομπακάρ να εγκαταλείψει το παλάτι του, το οποίο κάηκε μαζί με στρατώνες και σπίτια. Ο ίδιος, μιλώντας μέσω τηλεφώνου, δήλωσε: «Οι κάτοικοι επιβιβάστηκαν σε φορτηγά, στην προσπάθειά τους να βρουν καταφύγιο, περνώντας τα σύνορα, ενώ άλλοι έτρεξαν προς το Μαϊντούγκουρι», την πρωτεύουσα της Πολιτείας του Μπόρνο.

Από την πλευρά της, η Μπόκο Χαράμ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, δημοσίευοντας ένα βίντεο, στο οποίο μαχητές της οργάνωσης έβαζαν φωτιά στους στρατώνες, φωνάζοντας «Η νίκη ανήκει στον Θεό!», με τις φλόγες να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό.

Οι κάτοικοι της καταληφθείσας πόλης δήλωσαν ότι την έχουν εγκαταλείψει. «Η Μπόκο Χαράμ έχει τον έλεγχο», ανέφερε ο Ντάουντα Χασσάν, ο οποίος έφυγε για την Πούλκα, μια γειτονική πόλη, στην οποία υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις.

Ύστερα από την επίθεση της Πέμπτης, η Μπόκο Χαράμ, στην πόλη Μπανκί, κατέλαβε στρατώνες κι ανάγκασε τους στρατιώτες να φύγουν, αρπάζοντας παράλληλα οπλισμό.

Ο Γιακούμπου Μάμπα Αλί Κιράγουα, Επικεφαλής της Ομάδας Ανάπτυτξης της Κιράγουα, ζήτησε να σταλούν άμεσα στρατιωτικές ενισχύσεις, τονίζοντας ότι, πλέον, οι πολιτοφύλακες και οι εναπομείναντες κάτοικοι αποτελούν τις μόνες δυνάμεις ασφαλείας, ύστερα από την αποχώρηση μιας πολυεθνικής στρατιωτικής δύναμης, μετά από επίθεση τον Αύγουστο.