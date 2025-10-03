Επίθεση με ρωσικό drone σε χοιροτροφείο στη βορειοανατολική Ουκρανία προκάλεσε τον θάνατο περίπου 13.000 ζώων και υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης.

Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε χοιροτροφείο στη Νοβοβοντολάζκα , στην περιφέρεια του Χαρκόβου .

έπληξε χοιροτροφείο στη , στην περιφέρεια του . Σκοτώθηκαν περίπου 13.000 χοίροι και τραυματίστηκε ένας εργαζόμενος .

και . Όλα τα χοιροστάσια του αγροκτήματος , σε συνολική επιφάνεια άνω των 13.000 τ.μ. , καταστράφηκαν από τη φωτιά.

, σε συνολική επιφάνεια άνω των , καταστράφηκαν από τη φωτιά. Οι επιθέσεις έχουν επηρεάσει και άλλα ζώα και εγκαταστάσεις , όπως στάβλους, ζωολογικούς κήπους και ιππικούς ομίλους.

, όπως στάβλους, ζωολογικούς κήπους και ιππικούς ομίλους. Από την έναρξη του πολέμου, καταγράφονται συχνές απώλειες στο ζωικό βασίλειο της Ουκρανίας.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ουκρανικών υπηρεσιών διάσωσης, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε εκτεταμένη πυρκαγιά σε χοιροτροφείο στη βορειοανατολική Ουκρανία. Η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Νοβοβοντολάζκα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Η φωτιά είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 13.000 χοίρων, ενώ ένας εργαζόμενος του αγροκτήματος τραυματίστηκε. Οι ζημιές ήταν καταστροφικές, καθώς όλα τα χοιροστάσια, που καταλάμβαναν συνολική επιφάνεια άνω των 13.000 τετραγωνικών μέτρων, καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από τις υπηρεσίες διάσωσης απεικονίζουν στοιβαγμένα νεκρά γουρούνια, μερικά από τα οποία είναι καμένα, κάτω από τη σκισμένη στέγη του χοιροστασίου.

Τα τριάμισι χρόνια πολέμου έχουν αφήσει σημαντικό αποτύπωμα στο ζωικό βασίλειο της Ουκρανίας. Σε προηγούμενες επιθέσεις είχαν πληγεί στάβλοι και ζωολογικοί κήποι. Τον Σεπτέμβριο, επτά άλογα έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση εναντίον κέντρου ιππασίας στην περιοχή του Κιέβου, ενώ τον Ιούνιο ένα κριάρι σκοτώθηκε στον ζωολογικό κήπο της Οδησσού.

Η συνεχιζόμενη σύρραξη στην Ουκρανία συνεχίζει να προκαλεί απώλειες και ζημιές, όχι μόνο στον ανθρώπινο πληθυσμό, αλλά και σε ζωικά είδη και υποδομές που σχετίζονται με την κτηνοτροφία και την άγρια πανίδα.