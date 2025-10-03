Ο ΟΑΣΑ αναμένεται μέσα στον μήνα να παρουσιάσει την άυλη κάρτα, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους επιβάτες να καταργήσουν την πλαστική κάρτα και να πραγματοποιούν φόρτιση και επικύρωση απευθείας από το κινητό τους. Πρόκειται για ένα βήμα που φέρνει τη δημόσια συγκοινωνία πιο κοντά στις ψηφιακές συνήθειες των πολιτών, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικά ενοποιημένα συστήματα πληρωμών.

Πλαστική κάρτα ΑΤΗ.ΕΝΑ

Η πλαστικη κάρτα ΑΤΗ.ΕΝΑ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2017 στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και κούμπωσε χρονικά με τις μπάρες εισόδων που τοποθετήθηκαν στις γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό. Ο ΟΑΣΑ εξέδωσε διάφορα ελκυστικά πακέτα με εκπτώσεις και μέσω της κάρτας οι επιβάτες μπορούν να έχουν μηνιαίες ή μεγαλύτερης διάρκειας διαδρομές, πακέτα πολλαπλών εισιτηρίων και κόμιστρα για ανέργους, φοιτητές ή ηλικιωμένους. Όλα αυτά θα μπορούν να μετακινηθούν πλέον στο κινητό.

Account Based Ticketing

Σε δεύτερο χρόνο, ο ΟΑΣΑ πρόκειται να λανσάρει και ένα νέο σύστημα πληρωμής, που θα ενοποιεί το εισιτήριο στα ΜΜΜ με ταξί, ποδήλατα και άλλες μορφές μετακίνησης. Πρόκειται για το Account Based Ticketing, για το οποίο οι συζητήσεις για πιθανές συνεργασίες θα ξεκινήσουν μέσα στο 2026. Θα δίνεται έτσι στους επιβάτες η δυνατότητα, μέσω δύο εφαρμογών, αυτής της άυλης κάρτας του ΟΑΣΑ και π.χ. μιας αντίστοιχης εφαρμογής ταξί, να πληρώνουν ενοποιημένα.

Όσον αφορά στην άυλη κάρτα, ο επιβάτης θα μπορεί μέσω εφαρμογής να την «κατεβάσει» και να δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό. Στόχος είναι να γίνεται η πληρωμή του ακριβούς αντιτίμου έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδρομής και όχι η προπληρωμή του κομίστρου, όπως συμβαίνει με τη συμβατική κάρτα. Επί της ουσίας, θα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν οι ανέπαφες συναλλαγές, αλλά στοχεύει κυρίως στους συχνούς χρήστες της δημόσιας συγκοινωνίας που δεν επιλέγουν την αγορά ενός εισιτηρίου, αλλά προϊόντα διαρκείας (μηνιαία, ετήσια, φοιτητική κάρτα κ.ο.κ.).

Παράλληλα, ο επιβάτης θα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει πολλαπλά προϊόντα κομίστρου και να προτεραιοποιήσει ποιο θέλει να χρησιμοποιήσει πρώτο και ποιο να ακολουθήσει, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα και σε ανώνυμους χρήστες να έχουν κάρτα, ωστόσο δεν θα μπορούν να λαμβάνουν εκπτώσεις ή προωθητικά προϊόντα κομίστρου που θα λανσάρει στο μέλλον ο ΟΑΣΑ.

Σχετικά με τις ανέπαφες συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών που έχουν ήδη τεράστια απήχηση στο επιβατικό κοινό, αυτές θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται κανονικά. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΣΑ, Γιώργο Σπηλιόπουλο, οι ανέπαφες συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρχές της χρονιάς μέχρι σήμερα φτάνουν τα 10 εκατομμύρια και αντιστοιχούν πλέον στο 20% των ημερήσιων επιβατών, ενώ για τις διαδρομές προς το Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» το ποσοστό φτάνει στο 30%.