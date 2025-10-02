Τουλάχιστον 52 νεκροί καταγράφηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας και τα τοπικά ιδρύματα υγείας, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται και ένας εργαζόμενος της οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα».

Η υπηρεσία πρώτων βοηθειών, που υπάγεται στη Χαμάς, ανακοίνωσε ότι από τα ξημερώματα έχασαν τη ζωή τους 52 άνθρωποι. Δέκα από αυτούς, ανάμεσά τους και τουλάχιστον ένα παιδί, σκοτώθηκαν στην Πόλη της Γάζας.

Νοσοκομεία του θύλακα επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι παρέλαβαν δέκα νεκρούς από την Πόλη της Γάζας, 14 από τον κεντρικό τομέα και 28 από τον νότιο. Ορισμένα θύματα φέρεται να σκοτώθηκαν από αεροπορικά πλήγματα, άλλα από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή διαφορετικού τύπου πυρά. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει τις σχετικές πληροφορίες.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνές, περίπου 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων οι 14 μετά από «ισραηλινά πυρά» εναντίον Παλαιστινίων που περίμεναν διανομή τροφίμων στις περιοχές Αλ Τίνα και Μοράγκ.

Το νοσοκομείο των Μαρτύρων του Άλ Άκσα στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ παρέλαβε εννέα πτώματα έπειτα από πολλαπλά πλήγματα σε γειτονικούς τομείς. Φωτογραφίες του AFP δείχνουν σορούς τυλιγμένες σε κουβέρτες στο πάτωμα του νεκροτομείου.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο Όμαρ αλ Χάγιερ, 26 ετών, εργαζόμενος των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα», ο οποίος σκοτώθηκε σε πλήγμα που έπληξε ομάδα πολιτών στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ. Το γεγονός επιβεβαίωσαν το νοσοκομείο και η οικογένειά του.

Η εκπρόσωπος της οργάνωσης στη Γάζα, Καρίν Χάστερ, δήλωσε: «Όταν φτάσαμε εκεί, ανακαλύψαμε ότι ένας συνάδελφός μας σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν. Οι συνέπειες θα είναι τραγικές για τις οικογένειές τους και για την ομάδα μας. Φτάνει πια με τους φόνους! Είτε τους στόχευαν, είτε όχι, αυτό είναι απαράδεκτο».