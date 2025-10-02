Είναι από τις περιπτώσεις που αναρωτιέσαι «τι έπαθαν όλοι και βραχυκύκλωσαν»; Το μπέρδεμα, πρωτοφανές. Εκεί που πίστεψαν στο Τριφύλλι ότι έχουν στο τσεπάκι το «δύο στα δύο » στη συγκεκριμένη φάση του Europa League, χάθηκε η γη κάτω από τα πόδια τους. Ούτε που κατάλαβαν τι έγινε. Ίσως να μπερδεύτηκε και ο Κόντης και φάνηκε η ψυχρολουσία στο πρόσωπό του μετά το φινάλε της αναμέτρησης με τη Γκόου Αχεντ Ιγκλς.

Τι πέτυχε η ομάδα από την Ολλανδία; Την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη. Και μια σημαντική ανατροπή, μέσα μάλιστα σε 7’. Δύο ασίστ από το ίδιο σημείο έκανε ο Τζέιμς, ισάριθμα γκολ πέτυχε ο Σμιτ, το κέντρο άμυνας (Πάλμερ – Μπράουν και Τουμπά) απουσίαζε, ενώ για τον Λαφόν, πάλι καλά που δεν άφησε εντελώς άδεια την εστία του όπως έκανε στην Ελβετία!

Δεν είναι, όμως, εντελώς τυχαίο αυτό που συνέβη. Άπαντες στους Πράσινους έφτασαν στην εκτίμηση πως μετά το 1-0 όλα είχαν κριθεί. Έφτιαξαν και ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Και ο Κόντης; Απέσυρε τους επιθετικούς του, τον Σφιντέρσκι για να ρίξει στο χορτάρι τον Τζούριτσιτς και τον Μπακασέτα ώστε να χρησιμοποιήσει τον Σιώπη που τρέχει, τρέχει, τρέχει…Πήραν θάρρος οι Ολλανδοί γιατί κανείς πράσινος δε γέμιζε την περιοχή, βγήκαν μπροστά, τρύπησαν τη δεξιά πλευρά και τα μπακ των γηπεδούχων, το κακό δεν άργησε να συμβεί. Το 1-2 πληγώνει πολλούς και δικαιολογημένα.

Τώρα; Ας ειπωθεί η αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός αναζητεί ένα σχέδιο. Γιατί δεν έχει κανένα. Ούτε οι μεταγραφές υπήρξαν στοχευμένες και επιτυχημένες σύμφωνα πάντα με όσα βλέπουμε έως τώρα, ούτε το θέμα του προπονητή έχει ξεκαθαρίσει. Όταν παίρνεις τον Κόντη για υπηρεσιακό, δεν το λες αρχικά και αφήνεις να εννοηθεί πως θα μείνει, μετά το σκέφτεσαι και κοιτάς τα αποτελέσματα, σημαίνει πολύ απλά ότι ούτε η κεφαλή του Παναθηναϊκού αντιλαμβάνεται κάτι που μοιάζει με αδιέξοδο.