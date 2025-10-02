Η ισραηλινή κυβέρνηση προσέλαβε εταιρεία για να βοηθήσει στο «εκπαιδεύσει το ChatGPT» ώστε να παράγει περιεχόμενο πιο «φιλοϊσραηλινό», σύμφωνα με δημοσίευμα του Responsible Statecraft στις 30 Σεπτεμβρίου, επικαλούμενο συμβόλαιο με την αμερικανική εταιρεία Clock Tower X LLC, συνδεδεμένη με συντηρητικούς κύκλους.

Το συμβόλαιο ανέρχεται σε 6 εκατομμύρια δολάρια. Τουλάχιστον το 80% του περιεχομένου που θα παράγει η Clock Tower θα είναι «προσαρμοσμένο στο κοινό της Γενιάς Ζ μέσω πλατφορμών όπως TikTok, Instagram, YouTube, podcasts και άλλα ψηφιακά και τηλεοπτικά μέσα», ενώ το μηνιαίο όριο είναι τουλάχιστον 50 εκατομμύρια εμφανίσεις.

Η εταιρεία θα χρησιμοποιεί επίσης «ιστότοπους και περιεχόμενο για να παραδώσει αποτελέσματα GPT στις συνομιλίες GPT» εκ μέρους του Ισραήλ, ενώ θα επιτρέπει την «ενσωμάτωση αφηγηματικών μηνυμάτων σε ιδιότητες του Salem Media Network και σε συνδεδεμένα κανάλια διανομής». Το Salem Media Network είναι δίκτυο συντηρητικών χριστιανικών μέσων στις ΗΠΑ.

Ο Brad Parscale, πρώην διευθυντής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, έχει ηγετικό ρόλο στη συμφωνία και θα λάβει 6 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

Το συμβόλαιο περιγράφει το έργο ως «στρατηγικές επικοινωνίες, σχεδιασμό και υπηρεσίες μέσων για την υποστήριξη της συνεργασίας της Havas με το Κράτος του Ισραήλ για την ανάπτυξη και εκτέλεση μιας πανεθνικής εκστρατείας στις ΗΠΑ κατά του αντισημιτισμού».

Η συμφωνία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Ισραήλ να ελέγξει τις αφηγήσεις στα κοινωνικά δίκτυα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Πρόσφατα, η TikTok προσέλαβε την Erica Mendel, πρώην εκπαιδεύτρια του ισραηλινού στρατού, για να επιβλέπει την πολιτική της εφαρμογής κατά του λόγου μίσους. Η Mendel έχει επίσης εργαστεί ως υπεργολάβος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για την ειδική απεσταλμένη κατά του αντισημιτισμού Deborah Lipstadt, υπό την κυβέρνηση του πρώην προέδρου Joe Biden.

Παράλληλα, η Google εκτελεί συμβόλαιο διαφήμισης αξίας 45 εκατομμυρίων δολαρίων με το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την προώθηση προπαγάνδας που αρνείται την πείνα στη Γάζα, όπως ανέφερε το Drop Site News στις 3 Σεπτεμβρίου. Η εξάμηνη εκστρατεία, που ξεκίνησε τον Ιούνιο, διεξάγεται μέσω του YouTube και της υπηρεσίας Display & Video 360 της Google και χαρακτηρίζεται ως hasbara σε επίσημο κυβερνητικό συμβόλαιο.

Τα στοιχεία αποκαλύφθηκαν μέσα από επίσημες καταχωρήσεις συμβολαίων του ισραηλινού κρατικού γραφείου διαφήμισης Lapam, το οποίο υπάγεται απευθείας στο γραφείο του Netanyahu.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, η δημόσια υποστήριξη προς το Ισραήλ στις ΗΠΑ μειώνεται.

Νέα δημοσκόπηση των New York Times και του Πανεπιστημίου Siena έδειξε ότι για πρώτη φορά περισσότεροι Αμερικανοί υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους αντί του Ισραήλ από τότε που η ερώτηση αυτή τέθηκε πριν δεκαετίες: το 35% τάχθηκε υπέρ των Παλαιστινίων, το 34% υπέρ του Ισραήλ, ενώ οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι δεν υποστηρίζουν καμία πλευρά ή δεν γνωρίζουν.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, δημοσκόπηση του Quinnipiac University έδειξε ότι μόνο το 47% των Αμερικανών θεωρούν ότι η υποστήριξη προς το Ισραήλ εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ουάσιγκτον, ενώ το 49% έχει αρνητική άποψη για τον Νετανιάχου και μόλις το 21% διατηρεί θετική εικόνα για τον πρωθυπουργό. Επιπλέον, το 56% των Αμερικανών ψηφοφόρων δεν εγκρίνει τον τρόπο διαχείρισης του πολέμου στη Γάζα από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η μεγαλύτερη πτώση στην έγκριση του Ισραήλ παρατηρείται μεταξύ των νέων ενηλίκων στις ΗΠΑ.