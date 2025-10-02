Την ενοχή της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο στη Βοιωτία για να συνεχίσει να παίρνει την σύνταξή της, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, αποφάσισε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θηβών, το οποίο απέρριψε τους ισχυρισμούς της και της επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, καθώς δεν της αναγνώρισε ελαφρυντικά.

Μάλιστα, ο εισαγγελέας πρότεινε να εκτίσει η 62χρονη δύο μήνες στη φυλακή, αποφασίστηκε τελικά να φυλακιστεί για έναν μήνα. Σύμφωνα με το MEGA, η καταδίκη αφορά το γεγονός, ότι παρουσίασε άλλη γυναίκα ως μητέρα της και όχι επειδή έθαψε τη μητέρα της κρυφά στην αυλή, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη της. Αντιθέτως, για την τελευταία κατηγορία θα γίνει ξεχωριστή δίκη.

Η 62χρονη ανέφερε κάποια στιγμή στο δικαστήριο, ότι ο γιος της δεν είχε να την δει από κοντά από το 2021, όπως είχε καταθέσει δύο φορές στους αστυνομικούς, αλλά από πέρσι, όταν είχαν βρεθεί στην Αθήνα.

62χρονη: Το παιδί ήρθε πέρσι στην Αθήνα και πήγαμε για κάποιες εξετάσεις. Η μαμά μου πέθανε στο τέλος Αυγούστου του 2023.

Πρόεδρος: Μα δεν είπε ο γιος σας ότι είχε να σας δει 4 χρόνια;

62χρονη: Μάλλον μπερδεύτηκε.

Ο γιος της είχε πει: «Επισκέφθηκα τη μητέρα μου τέλος του 2020 και έφυγα αρχές του 2021. Έμαθα για το θάνατο της γιαγιάς μου φέτος, στις 20 Σεπτεμβρίου. Μου τηλεφώνησε η μητέρα μου και μου το είπε. Μέχρι τις 20 του μήνα, ήξερα ότι είναι στη ζωή». «Δεν μπορώ να δικαιολογήσω, ούτε να καταλάβω την πράξη. Νιώθω όμως ενοχές, ότι τα δικά μου έξοδα μπορεί να την οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση. Νιώθω, ότι στην πορεία της ζωής μου έχω δημιουργήσει οικονομικά βάρη», είχε προσθέσει ο γιος της στην κατάθεσή του.

Ένα άλλο κρίσιμο σημείο που βρίσκεται υπό διερεύνηση, έχει να κάνει με τα άτομα, που η 62χρονη λέει, ότι την βοήθησαν. Το πρώτο για το σκάψιμο του λάκκου και το δεύτερο για τη μεταφορά της σορού της μητέρας της. «Με τον αλλοδαπό που έχω αναφέρει στην Αστυνομία, δεν σκάψαμε το λάκκο. Ενάμιση χρόνο ήταν σκαμμένο, γιατί σκεφτόμουν να κάνω κάτι για τη θέρμανση του σπιτιού. Όταν πέθανε η μητέρα μου, ζήτησα βοήθεια να την μετακινήσει. Εγώ δεν μπορούσα. Από τότε δεν τον είδα ξανά», κατέθεσε.

Για την ώρα δεν έχει εντοπιστεί ούτε ο εργάτης που την βοήθησε στο σκάψιμο, ούτε ο αλλοδαπός που λέει, ότι την βοήθησε για τη μεταφορά της σορού.

Ο τοκογλύφος και το «δώρο» των 500 ευρώ

Όταν πριν από λίγες μέρες η 62χρονη αισθάνθηκε, ότι κινδύνευε περισσότερο από ποτέ και πως ο κλοιός της αστυνομίας είχε σφίξει απειλητικά, ζήτησε τη βοήθεια φίλου της. Με το αζημίωτο, όπως υποστήριξε, του ζήτησε να στείλει την ηλικιωμένη θεία του στο σπίτι που έμενε, για να υποδυθεί τη νεκρή μητέρα της, μπροστά στους αστυνομικούς. Η 62χρονη ανέφερε στο δικαστήριο πως για αυτή την εξυπηρέτηση έδωσε στον φίλο της 500 ευρώ. Κάτι πάντως που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά.

Μάρτυρας: Δεν μου πρότεινε αμοιβή. Ακούστηκαν πολλά.

Εισαγγελέας: Η ίδια λέει, ότι σας πρόσφερε χρήματα και ζητήσατε και παραπάνω.

Μάρτυρας: Αν το λέει αυτό, λυπάμαι.

Εισαγγελέας: Δώσατε χρήματα στην κυρία;

62χρονη: Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω «έχω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, καταστρέφομαι». Εγώ του πρότεινα τα χρήματα. Απλώς σαν ευγνωμοσύνη, 500 ευρώ.

Η 62χρονη υποστήριξε στο δικαστήριο, ότι είχε χρέη, καθώς δανείστηκε από τοκογλύφο, προκειμένου να ανταπεξέλθει στα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε από μικρός ο γιος της.

Πρόεδρος: Προτιμήσατε να απευθυνθείτε σε έναν τοκογλύφο, αντί να ζητήσετε τα χρήματα από τον πατέρα του παιδιού;

62χρονη: Όταν υπάρχει ένα αλλεργικό σοκ και πρέπει να πας στο Παίδων με 170 ευρώ και 130 να σε φέρουν, δεν έχεις τον χρόνο να ψάξεις τον πρώην. Δεν έδινε τίποτα. Τον παρακαλούσα να μας βοηθήσει. Δύο μέρες νοσηλείας 2.000 ευρώ. Τα έδωσε και μετά τα ζήτησε πίσω.

Αρνήθηκε να κατονομάσει τον τοκογλύφο

Παρά τις πιεστικές ερωτήσεις πάντως, η κατηγορούμενη αρνήθηκε να κατονομάσει τον τοκογλύφο.

62χρονη: Δεν ήταν μόνος του. Είχε και άλλους δυο μαζί. Δεν ξέρω αν ήταν άνθρωπος της νύχτας και της μέρας. Ήταν φίλος του πατέρα μου. Κάθε 15 που πληρωνόμασταν, ερχόταν σπίτι.

Εισαγγελέας: Το ποσό είχε μειωθεί. Γιατί ήταν τόσο πιεστικός; Γιατί δεν πήρατε δάνειο στο όνομα του παιδιού σας, για να τον εξοφλήσατε;

Εισαγγελέας: Είχε οικογένεια;

62χρονη: Ναι.

Εισαγγελέας: Άρα δεν ήταν άνθρωπος της νύχτας; Δεν είχε τουλάχιστον το προφίλ.

62χρονη: Ούτε εγώ έχω το προφίλ μιας παράνομης και μιας απατεώνισσας, αλλά το έχω κάνει.

Τα οικονομικά προβλήματα

Τα οικονομικά προβλήματα, όπως είπε η 62χρονη, ξεκίνησαν πριν από δύο και πλέον δεκαετίες. Ανέφερε πως με το πέρασμα των χρόνων, γίνονταν όλο και πιο πιεστικά. «Ο πρώην σύζυγός μου ήταν τοπογράφος. Δεν στερούμασταν. Ήμασταν καλά. Μετά το παιδί άρχισε να εμφανίζει αλλεργίες. Τον Σεπτέμβριο του 2000 μαύρισε. Σε δύο μέρες είχε μαυρίσει παντού. Μας είπαν, ότι αυτό είναι αυτοάνοσο. Από εκεί και μετά σταμάτησε να βοηθάει. Ξαφνικά, μια μέρα, σαν να κατέβασε τον διακόπτη. “Εγώ δεν μπορώ να κάνω τον ταξιτζή”. Δεν ήθελε ένα παιδί άρρωστο. Καθόταν μέσα στο σπίτι, κοίταγε το ταβάνι. Δεν έδινε τίποτα» υποστήριξε.

Ο γιος της επανέλαβε, πως η μητέρα του ήταν πάντα άψογη απέναντί του και μέσα από τα όσα είπε, προσπάθησε να τη στηρίξει. «Ξέρω ότι η μητέρα μου είχε φτάσει σε ένα σημείο, που χρωστούσε σε όποιον μιλούσε ελληνικά. Κάθε φορά που προσπαθούσα να μάθω το χρέος, μου έλεγε η μάνα μου: “Είμαστε καλά, δεν θέλω να ασχοληθείς με αυτό”».

Όλα τα στοιχεία και οι περιγραφές έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών, που συνεχίζουν τη μεγάλη έρευνα με στόχο να διαπιστωθούν όλα όσα συνέβησαν στην υπόθεση, που μετατράπηκε σε θρίλερ.