Δεν φαίνεται να προκύπτει ίχνος εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 92χρονης, την οποία έθαψε η 62χρονη κόρη της σε λάκκο στο στάβλο του σπιτιού τους στο Κλειδί Βοιωτίας, για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη και τα επιδόματά της, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία του πορίσματος ανθρωπολόγου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, προκύπτει ότι ο θάνατος της μητέρας της 91χρονης αποδίδεται σε φυσικά αίτια, αφού δεν έχουν εντοπιστεί κακώσεις. Στο ερώτημα για το πότε τελικά πέθανε η μητέρα της διευθύντριας ΚΕΠ στη Βοιωτία, η ανθρωπολόγος δεν μπορεί να απαντήσει με ακριβή χρονολογία. Ουσιαστικά, όπως αναφέρει, ο θάνατος της ηλικιωμένης προσδιορίζεται από το 2021 έως το 2023.

Σημειώνεται, ότι η 62χρονη έχει δηλώσει στους αστυνομικούς, ότι η μητέρα της πέθανε το 2023 και από τότε λάμβανε τα επιδόματα και τη σύνταξή της, ενώ συγγενείς και γείτονες έχουν υποστηρίξει, ότι είχαν δει για τελευταία φορά την ηλικιωμένη το 2021.