Ελλάδα

Σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, με εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες που σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, και στη συνέχεια πολύ γρήγορα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο, και από το […]