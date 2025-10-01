Σε φυλάκιση ενός μήνα, την οποία θα πρέπει να εκτίσει, καταδικάστηκε η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ από τη Βοιωτία.
Περισσότερα σε λίγο…
Σε φυλάκιση ενός μήνα, την οποία θα πρέπει να εκτίσει, καταδικάστηκε η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ από τη Βοιωτία.
Περισσότερα σε λίγο…
Απεβίωσε σήμερα στο Άγιο Όρος, σε ηλικία 92 ετών, ο μητροπολίτης Ροδοστόλου Χρυσόστομος. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο στη 1 μ.μ. στη Μονή Μεγίστης Λαύρας, με εκπρόσωπο του Πατριάρχη τον μητροπολίτη Θεόκλητο.
Βαθιά θλίψη στην Άρτα για τον θάνατο μιας 28χρονης εγκύου, η οποία εισήχθη στο νοσοκομείο και μέσα σε λίγες ώρες έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με το epiruspost.gr, γυναίκα, που ήταν έγκυος στους πρώτους μήνες κύησης, μεταφέρθηκε αρχικά στην Μαιευτική Κλινική, όπου ήταν η μόνη νοσηλευόμενη. Της χορηγήθηκε η κατάλληλη αγωγή, όμως, υπό συνθήκες που εξετάζονται, […]
Σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, με εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες που σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, και στη συνέχεια πολύ γρήγορα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο, και από το […]
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) και Παρασκευής (3-10-25). Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει […]
Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε σήμερα το συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ στην πλατεία Κλαυθμώνος, στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, με σύνθημα «Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα – Είναι η ζωή μας».