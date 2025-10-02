Κατα έξι φορές υπερκαλύφθηκε ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος για τη στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου της μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων, ύψους 134,64 εκατ. ευρώ, (Παρέμβαση Π3-73.2.3), όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν 546 αιτήσεις, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 872,2 εκατ. ευρώ.

Στόχος της παρέμβασης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα αλλά και την αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Τέλος, όπως ανέφερε το ΥΠΑΑΤ, η αξιολόγηση των προτάσεων θα ξεκινήσει άμεσα, έχοντας ως στόχο την ταχύτατη ολοκλήρωση της διαδικασίας.