Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο πρώην CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον, σύμφωνα με τη New York Post, εμφανίστηκε χαμογελαστός με τη σύζυγό του, Μέγκαν, στο Μέιν.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, o Άντι Μπάιρον και η σύζυγός του φορούσαν τις βέρες τους καθώς έφευγαν από μια πολυτελή έπαυλη στο Κέννεμπανκ, για να απολαύσουν ένα ρομαντικό πικνίκ την ώρα του ηλιοβασιλέματος σε κοντινή παραλία, όπως δείχνουν αποκλειστικά στιγμιότυπα της Daily Mail.

Άλλες εικόνες τους δείχνουν ήρεμους και χαλαρούς να κάνουν περίπατο στη γειτονιά τους φορώντας αθλητικά ρούχα και casual εμφανίσεις.

Ήρθε η ηρεμία μετά την καταιγίδα στο ζευγάρι;

Όλα ξεκίνησαν, όταν στη διάρκεια συναυλίας του συγκροτήματος Coldplay που πραγματοποιούνταν στο Γκίλετ Στέιντιουμ της Μασαχουσέτης, η γιγαντοοθόνη εστίασε ξαφνικά πάνω στον Άντι Μπάιρον και την Κρίστιν Κάμποτ, με το ζευγάρι να προσπαθεί αμήχανα να κρυφτεί.

«Ωχ, τι;» αναφώνησε ο τραγουδιστής Κρις Μάρτιν, σχολιάζοντας: «Ή έχουν δεσμό ή είναι πολύ ντροπαλοί».

Από εκείνη τη στιγμή και μετά οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες για το παράνομο ζευγάρι. Η εταιρία που εργάζονταν τους έθεσε σε διαθεσιμότητα, ενώ ο Μπάιρον αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Παράλληλα, η Κάμποτ εκτός από ότι αποχώρησε από την εργασία της πέρασε δύσκολες προσωπικές στιγμές καταθέτοντας αίτηση διαζυγίου στο σύζυγο της.

Υπήρχε εν τέλει σχέση Μπάιρον – Κάμποτ;

«Η Κρίστιν και ο Άντι είχαν μια εξαιρετική εργασιακή σχέση, μια μεγάλη φιλία», δήλωσε πηγή κοντά στην Κάμποτ στο People. «Δεν υπήρχε σχέση. Ήταν ακατάλληλο να αγκαλιάζει το αφεντικό της σε μια συναυλία, και το αναγνωρίζει πλήρως. Όμως το σκάνδαλο, η πτώση, η απώλεια της δουλειάς, όλα αυτά είναι άδικα».

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κάμποτ και ο σύζυγος της Άντριου είχαν προβλήματα στη σχέση τους, πριν τη συναυλία των Coldplay και το επίμαχο βίντεο.

Ωστόσο, πηγή που βρίσκεται κοντά στο πρώην ζευγάρι ισχυρίστηκε ότι ο Άντριου βρισκόταν τελικά στην ίδια συναυλία των Coldplay, επίσης με δικό του ραντεβού, γεγονός που ενίσχυσε την εικόνα ότι το ζευγάρι ζούσε ήδη χωριστά.