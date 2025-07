Η επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) της εταιρείας Astronomer, Κρίστιν Κάμποτ, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός viral σκανδάλου απιστίας, το οποίο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας των Coldplay, μέσω της γνωστής «Kiss Cam». Η εικόνα της να ανταλλάσσει τρυφερότητες με τον πρώην CEO της εταιρείας, Άντι Μπάιρον, έκανε τον γύρο του διαδικτύου και είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί σε άδεια από τα καθήκοντά της.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν σταματά εκεί, καθώς η Κάμποτ φέρεται να είναι παντρεμένη με τον Άντριου Κάμποτ, ιδιοκτήτη της εταιρείας Privateer Rum, με καταγωγή από μία από τις παλαιότερες και πλουσιότερες οικογένειες της Βοστώνης. Η οικογένεια του Κάμποτ έχει παράδοση έξι γενεών στην παραγωγή ρουμιού και η περιουσία της, που εκτιμήθηκε σε 200 εκατομμύρια δολάρια το 1972, αντιστοιχεί σε σημερινή αξία περίπου 15,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο πότε παντρεύτηκαν, πρόκειται για δεύτερο γάμο και για τους δύο, ενώ η Κρίστιν Κάμποτ πήρε διαζύγιο το 2022. Ο πλέον διαγραμμένος λογαριασμός της στο LinkedIn την εμφάνιζε ως μέλος συμβουλευτικής επιτροπής της Privateer Rum από το 2020. Σύμφωνα με στοιχεία ακινήτων, το ζευγάρι αγόρασε πρόσφατα κατοικία αξίας 2,2 εκατ. δολαρίων στην ακτή του Νιου Χάμσαϊρ, αξίας 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ιστορία της πλούσιας οικογένειας

Η οικογένεια Κάμποτ είναι μία από τις αρχικές οικογένειες των «Boston Brahmin», που κυριάρχησαν στην Αγγλία για αιώνες — ένα κλαμπ τόσο παλιό, WASPy – που σημαίνει White Anglo-Saxon Protestant δηλαδή «Λευκοί Άγγλο-Σαξονικής καταγωγής Προτεστάντες» – και διακεκριμένο που οι Ιρλανδοί-Καθολικοί Κένεντι μένουν απέξω.

Η οικογένεια έκανε την περιουσία της από την ενασχόληση με καπνό, γνωστή στη βιομηχανία ως «carbon black», ένα βασικό συστατικό στα λάστιχα αυτοκινήτων, με την παρουσία του στην Αγγλία να μετρά ήδη 10 γενιές. Μέλη ωστόσο της οικογένειας βρίσκονταν πίσω από μια σειρά επιχειρήσεων στην Αγγλία — μεταξύ αυτών και η εταιρεία με ρούμι.

Η οικογένεια Κάμποτ είναι τόσο γνωστή στη Βοστώνη, που λέγεται ότι «οι Κάμποτ μιλούν μόνο με τον Θεό». Στις αρχές του 19ου αιώνα, οι Κάμποτ ήταν ναυτικοί και έμποροι που συμμετείχαν στο δουλεμπόριο. Με τα χρόνια, έχουν μοιραστεί μεγάλο μέρος της περιουσίας τους με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αγγλίας, όπως το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το Massachusetts Institute of Technology, το Norwich University και το Perkins School for the Blind.

Ο κληρονόμος Φράνσις Κάμποτ από τη Νέα Υόρκη είχε πει κάποτε για την οικογένειά του πως με τα χρόνια έχουν ενδιαφερθεί «για δύο πράγματα — το ένα είναι να παντρεύονται πλούσιες γυναίκες και το άλλο είναι το ομαδικό τραγούδι».

Όταν η «Kiss Cam» πρόδωσε το παράνομο ζευγάρι στη συναυλία των Coldplay

Βίντεο από τη συναυλία των Coldplay έγινε viral, καθώς καταγράφει τη στιγμή που η «Kiss Cam» αποκάλυψε την εξωσυζυγική σχέση ανάμεσα στον διευθύνοντα σύμβουλο και τη συνεργάτιδά του. Το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Gillette Stadium της Βοστώνης, το βράδυ της Τετάρτης 16 Ιουλίου.

Στο βίντεο, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ο Άντι Μπάιρον και η Κρίστιν Κάμποτ εμφανίζονται ξαφνικά στη γιγαντοοθόνη, αγκαλιασμένοι. Ο Μπάιρον στέκεται πίσω από την Κάμποτ, έχοντας τα χέρια του τυλιγμένα γύρω από τη μέση της.

Ο τραγουδιστής των Coldplay, Κρις Μάρτιν, σχολιάζοντας τους είπε: «Ω, κοιτάξτε αυτούς τους δύο». Τότε, ο Μπάιρον, που είναι παντρεμένος, απομάκρυνε γρήγορα τα χέρια του από την Κάμποτ και κρύφτηκε πίσω από το κιγκλίδωμα, ενώ εκείνη, εμφανώς σοκαρισμένη, έκρυψε το πρόσωπό της με τα χέρια. Το πλήθος στο στάδιο ξέσπασε σε γέλια, με τον Μάρτιν να προσθέτει ειρωνικά: «Ή έχουν σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί».

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Άντι Μπάιρον είναι διευθύνων σύμβουλος της Astronomer από τον Ιούλιο του 2023, με την αξία της εταιρείας να εκτιμάται πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Κρίστιν Κάμποτ κατέχει τη θέση της Chief People Officer εδώ και εννέα μήνες, δηλώνοντας ότι «κερδίζει την εμπιστοσύνη εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα, από CEOs μέχρι βοηθούς».