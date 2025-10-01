Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι προσφέρουν αμοιβή 20.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη άνδρα, ο οποίος κατηγορείται πως αποκεφάλισε θαλάσσιο λιοντάρι στην Καλιφόρνια τον περασμένο Ιούλιο.

Ο καταζητούμενος περιγράφεται ως λευκός άνδρας, φαλακρός, με πλούσια γενειάδα, ηλικίας 50 έως 60 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Πόιντ Πίνος, περίπου 130 χιλιόμετρα νότια του Σαν Φρανσίσκο.

«Αφού έκοψε το κεφάλι της φώκιας, το έβαλε σε μια πλαστική σακούλα με φερμουάρ και έφυγε από την περιοχή με ένα λευκό Cadillac Escalade», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εθνική Υπηρεσία Παρακολούθησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας (NOAA) των ΗΠΑ.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που καταγράφεται αποκεφαλισμός θαλάσσιου λιονταριού στην Καλιφόρνια. Το προηγούμενο περιστατικό είχε γίνει τα Χριστούγεννα του 2024 στη Μποντέγκα Μπέι, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Σαν Φρανσίσκο.

Ο φερόμενος ως δράστης εκείνης της επίθεσης εκτιμάται πως ήταν περίπου 20 χρόνια νεότερος από τον άνδρα που καταζητείται για τον αποκεφαλισμό στην Πόιντ Πίνος και παραμένει επίσης ασύλληπτος.