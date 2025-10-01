Επιχείρηση απεγκλωβισμού μητέρας και παιδιού

Μάλιστα, η μητέρα με το παιδί εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό τους.

Σημειώνεται ότι η σύγκρουση των αυτοκινήτων ήταν τόσο σφοδρή που πολλοί κάτοικοι της περιοχής βγήκαν στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει.

Και οι τέσσερις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, με τη μητέρα να είναι σε σοβαρότερη κατάσταση. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Μεθυσμένος ο ένας οδηγός

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Καβάλας, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στο σημείο μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν οι δυο νεαροί έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Μάλιστα ο οδηγός φέρεται να βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ και κινήθηκαν οι διαδικασίας για τη σύλληψή του.