Στο θέμα της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος συπλήρωσε την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 17 μέρες απεργίας πείνας, αναφέρθηκε η δικηγόρος του και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ειδικότερα σε δηλώσεις της επισήμανε:

«Μέχρι αυτή τη στιγμή, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, 19:00, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη απάντηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, το Συμβούλιο Εφετών ή τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας για τα αιτήματα που έχουμε υποβάλει: τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, ιατροδικαστικές πράξεις και επιστημονικές διερευνήσεις. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Σημειώνεται πως η ίδια το βράδυ της Τετάρτης, διέψευσε την πληροφορία ότι υπέβαλε αίτημα αναβολής για την εκταφή της σορού.

«Δεν έχω υποβάλλει αίτημα αναβολής», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Σύνταγμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ίδια είχε καταθέσει την Τετάρτη αίτημα προκειμένου να αναβληθεί η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι, Ντένις Ρούτσι, την οποία η ιατροδικαστής έχει ορίσει να γίνει την Παρασκευή.

Το αίτημα αναβολής, κατά τις ίδιες πληροφορίες κατατέθηκε προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος. Ωστόσο η ίδια το διέψευσε.