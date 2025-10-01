Η ΕΥΔΑΠ διαψεύδει κατηγορηματικά αναφορές που κυκλοφόρησαν σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού σε δήμους των νοτίων προαστίων της Αττικής, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα ασφάλειας για την κατανάλωσή του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας από τα διαπιστευμένα εργαστήριά της επιβεβαίωσαν ότι το νερό πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Η ΕΥΔΑΠ υπογραμμίζει ότι η ποιότητα του νερού παρακολουθείται συνεχώς και ότι εφαρμόζονται οι αυστηρότεροι κανόνες ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των καταναλωτών.