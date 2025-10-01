Συνολικά 91 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και 8 θάνατοι έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα από την αρχή της περιόδου 2025 έως την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ. Από τα 91 περιστατικά, τα 73 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση), ενώ 18 είχαν ήπιες ή καθόλου εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν τέσσερα νέα εγχώρια κρούσματα και ένας θάνατος, γεγονός που δείχνει ότι η διασπορά του ιού παραμένει ενεργή.

Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί δύο εισαγόμενα κρούσματα, τα οποία αφορούν άτομα που εκτέθηκαν στη Σερβία και την Ιταλία. Τα περιστατικά αυτά δεν περιλαμβάνονται στη λεπτομερή ανάλυση των εγχώριων δεδομένων.

Κρούσματα έχουν καταγραφεί συνολικά σε 40 Δήμους και σε 22 Περιφερειακές ή Μητροπολιτικές Ενότητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι περιοχές: Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων, Ανατολικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Άρτας, Πέλλας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Κορινθίας, Μεσσηνίας και Ηρακλείου.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι είναι πιθανή και αναμενόμενη η διάγνωση νέων κρουσμάτων μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς η κυκλοφορία του ιού συνεχίζεται.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε γειτονικές χώρες, έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2025, έχουν αναφερθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε Αλβανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία.