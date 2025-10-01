Η Porsche ετοιμάζεται για την κυκλοφορία της εδώ και καιρό υποσχόμενης Cayenne Electric, μιας νέας πρότασης, στην υπάρχουσα γκάμα βενζινοκίνητων και plug-in υβριδικών μοντέλων. Η πλήρης αποκάλυψη αναμένεται το επόμενο διάστημα, αλλά η Στουτγάρδη δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και έβγαλε νωρίς το εσωτερικό από τα φώτα της δημοσιότητας, φανερώνοντας έναν γιγάντιο εκθεσιακό χώρο OLED.

Μία καμπίνα που μοιάζει να έχει σχεδιαστεί με την λογική “πόσες οθόνες OLED μπορούμε να χωρέσουμε σε δεδομένα τετραγωνικά” για να δημιουργήσει αυτό που η ίδια η Porsche αποκαλεί “το εσωτερικό του μέλλοντος” και αναμφίβολα θα βρει τον δρόμο του, αργά ή γρήγορα και σε άλλα μοντέλα της μάρκας

Το Curved Flow Display, όπως ονομάζεται η συστοιχία οθονών που απαρτίζει το ταμπλό, αποτελείται από μια οθόνη αφής 14,25 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων, μια 12,25 ιντσών από κάτω της για τον έλεγχο του συστήματος κλιματισμού, μια 14,9 ιντσών για το συνοδηγό και έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 14,25 ιντσών, ενώ μέσα σε όλα έχουμε και head-up display επαυξημένης πραγματικότητας στις 87 ίντσες!