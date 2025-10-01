Ο Σουλτάνος ​​του Μπρουνέι είναι γνωστό ότι αγαπά τα σπορ αυτοκίνητα. Ανάμεσα σε αυτά και μια McLaren F1 .Πλέον αυτή η McLaren οδεύει προς δημοπρασία στο Άμπου Ντάμπι.

Συγκεκριμένα, η παλιά McLaren F1 του Σουλτάνου του Μπρουνέι, γνωστή και ως το «ιερό δισκοπότηρο» των supercars, θα μπορούσε να πωληθεί στην τιμή 21 εκατομμυρίων δολαρίων.

Διαθέτοντας μερικά εντυπωσιακά εξωτερικά χαρακτηριστικά, το supercar αναμένεται να πιάσει την εντυπωσιακή τιμή των 21 εκατομμυρίων δολαρίων όταν βγει σε δημοπρασία.

Με ξεχωριστές υπογραφές και μια εντυπωσιακή ιστορία, είναι σαφές ότι δεν είναι μια συνηθισμένη McLaren F1.

Στην πραγματικότητα, χιλιάδες δολάρια έχουν δαπανηθεί για τη συντήρηση για να γίνει αυτή η McLaren μία από τις καλύτερες στον κόσμο. Αλλά, εκτός από τον αριθμό πλαισίου, το αυτοκίνητο διαθέτει επίσης κάποιες ιδιαίτερες υπογραφές στο εξωτερικό κέλυφος, με τα γραφικά στοιχεία του Michael Schumacher και του Lewis Hamilton να έχουν κοσμήσει και οι δύο το αυτοκίνητο κάποια στιγμή.