Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας (AEMET) ανακοίνωσε ότι μειώνει το επίπεδο συναγερμού για βροχοπτώσεις στη Βαλένθια, μία ημέρα μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν ανησυχία για νέες πλημμύρες, παρόμοιες με εκείνες που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες πολίτες πέρυσι.

Σύμφωνα με την AEMET, ο συναγερμός στην ανατολική περιφέρεια της χώρας, που βρέχεται από τη Μεσόγειο, μειώθηκε από κόκκινο –το υψηλότερο επίπεδο– σε κίτρινο. Το ίδιο επίπεδο ισχύει και σε ορισμένες περιοχές των Βαλεαρίδων νήσων, όπου δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τον πληθυσμό.

Η χθεσινή ενεργοποίηση του κόκκινου συναγερμού ξύπνησε μνήμες από την τραγωδία του Οκτωβρίου 2024, όταν πλημμύρες στη Βαλένθια προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 230 ανθρώπων. Για λόγους πρόληψης, αρκετοί δήμοι αποφάσισαν να κλείσουν σχολεία και πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα περισσότεροι από μισό εκατομμύριο μαθητές να μην παρακολουθήσουν μαθήματα.

Τα περισσότερα σχολεία αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά σήμερα, καθώς η κατάσταση παρουσιάζει ύφεση.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν ορμητικά νερά να κατακλύζουν δρόμους στην Κουγιέρα, νότια της Βαλένθια, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Ο δήμαρχος της πόλης Ζόρντι Μαγιόρ, τόνισε ότι η πειθαρχία των πολιτών στις οδηγίες παραμονής στα σπίτια τους «απέτρεψε πολλές τραγωδίες».

Όπως σημείωσε, «αν υπήρχαν ηλικιωμένοι ή παιδιά στους δρόμους, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερες», υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης συμμόρφωσης με τις οδηγίες των αρχών.

Οι περσινές πλημμύρες είχαν προκαλέσει έντονη οργή στους κατοίκους, που κατηγόρησαν τις αρχές για καθυστερημένη αντίδραση και ανεπαρκή μέτρα προστασίας. Σχεδόν έναν χρόνο μετά, οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται με συχνές κινητοποιήσεις και αιτήματα για αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσεων.