Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε τη Δευτέρα το σχέδιο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς και τη μελλοντική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Το σχέδιο προβλέπει ότι η Γάζα θα μετατραπεί σε μια αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη, απαλλαγμένη από τρομοκρατικές οργανώσεις, ενώ θα ξεκινήσει πρόγραμμα ανασυγκρότησης προς όφελος των κατοίκων της. Στόχος είναι η άμεση παύση των εχθροπραξιών, με τις ισραηλινές δυνάμεις να αποσύρονται σταδιακά και την απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 72 ωρών από την αποδοχή της συμφωνίας.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα προχωρήσει στην απελευθέρωση κρατουμένων, ενώ μέλη της Χαμάς που θα αποκηρύξουν τη βία θα λάβουν αμνηστία ή ασφαλή διέλευση σε τρίτες χώρες. Παράλληλα, θα επιτραπεί η άμεση αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, υπό τον έλεγχο διεθνών οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η Ερυθρά Ημισέληνος.

Η προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας θα ανατεθεί σε τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή, υπό την εποπτεία ενός νέου διεθνούς οργάνου, του «Συμβουλίου Ειρήνης», με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τραμπ και τη συμμετοχή διεθνών προσωπικοτήτων, όπως ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ. Το όργανο αυτό θα αναλάβει τη χρηματοδότηση και τον σχεδιασμό της ανοικοδόμησης.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης δημιουργία ειδικής οικονομικής ζώνης, προσέλκυση επενδύσεων και εφαρμογή διεθνών προτύπων διακυβέρνησης. Προβλέπεται πλήρης αποστρατιωτικοποίηση, με καταστροφή όλων των στρατιωτικών υποδομών της Χαμάς, αλλά και ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) που θα συνεργαστεί με Ισραήλ, Αίγυπτο και παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις για την ασφάλεια των συνόρων.

Το Ισραήλ δεσμεύεται ότι δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα, ενώ η πλήρης αποχώρηση των δυνάμεών του θα γίνει σταδιακά, με βάση την πρόοδο στην ασφάλεια και την αποστρατιωτικοποίηση. Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης από τη Χαμάς, τα μέτρα βοήθειας και ανοικοδόμησης θα εφαρμοστούν μόνο στις περιοχές που θα τεθούν υπό διεθνή έλεγχο.

Τέλος, το σχέδιο προβλέπει διαδικασία διαθρησκευτικού διαλόγου και, εφόσον προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις της Παλαιστινιακής Αρχής, πιθανή πορεία προς παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση. Οι ΗΠΑ δηλώνουν έτοιμες να μεσολαβήσουν για έναν νέο πολιτικό ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.