Ο Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, αναμένεται να συμμετάσχει στην επιτροπή που θα εποπτεύει τη μετάβαση στη Γάζα υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος χαρακτήρισε το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου ως “τολμηρό και ευφυές”.

Σε ανακοίνωσή του, ο Τόνι Μπλερ υπογράμμισε ότι το σχέδιο “μας προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για τον τερματισμό δύο χρόνων πολέμου”. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την “ηγεσία του και την αποφασιστικότητά του”.

Η λεγόμενη “Επιτροπή της Ειρήνης”, με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τραμπ, θα επιβλέπει μια “απολίτικη και τεχνοκρατική” παλαιστινιακή επιτροπή. Η επιτροπή αυτή θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων στη Γάζα, στο πλαίσιο του σχεδίου που παρουσίασε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή.