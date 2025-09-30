Κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τον αρχαιότερο γνωστό ανθρώπινο οικισμό στην Αραβική Χερσόνησο, σύμφωνα με την ”Saudi Gazette” , γνωστό ως Masyoun ή Musaywin, στα βορειοδυτικά της Ταμπούκ.

Ο συγκεκριμένος οικισμός χρονολογείται πριν από τουλάχιστον 10.300 χρόνια, κατά την Προκεραμική Περίοδο.

Στις ανασκαφές, που έγιναν από την Επιτροπή Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Σαουδικής Αραβίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Καναζάβα, εντοπίστηκαν ημικυκλικες πέτρινες κατασκευές, τμήματα ενός μεταλλικού καμινιού, αιχμές από βέλη, μαχαίρια, μύλους κονιορτοποίησης, καθώς και διακοσμητικά από αμαζονίτη, χαλαζία και κοχύλια από εκείνη την εποχή.

Τα νέα αυτά ευρήματα δίνουν στους επιστήμονες νέες πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των τότε ανθρώπων, αλλά και για την τέχνη πρώιμων πολιτισμών.

Ωστόσο, οι σκελετοί, που βρήκαν οι ειδικοί, βρισκόντουσαν θαμμένοι σε διάφορες στάσεις, που μαρτυρούν ταφικές συνήθειες από την Νεολιθική Περίοδο στην περιοχή.

Οι Αρχές θεωρούν ότι τα ευρήματά αυτά αποτελούν τον θεμέλιο λίθο, που αναδεικνύει την πλούσια και ποικίλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, ενώ ανέφεραν ότι ο οικισμός αποτελεί ισχυρή απόδειξη ότι η Αραβική Χερσόνησος υπήρξε μια αρχαία κοιτίδα πολιτισμού.

Επιμέλεια: Σταύρος Μαρινόπουλος