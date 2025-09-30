Η μεταφορά του ΟΦΗ-Άρης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (04/10) διαφοροποιεί αισθητά τον προγραμματισμό των δύο ομάδων. Και ειδικά στην περίπτωση του Άρη, η επιβάρυνση δεν είναι και μικρή.

Πέρα από τις ακυρώσεις ξενοδοχείων και πτήσεων, οι Θεσσαλονικείς θα αναχωρήσουν την Παρασκευή (03/10) από τη βάση τους. Οχι όμως για την Τρίπολη. Αρχικά η ομάδα θα μεταβεί στην Καλαμάτα, όπου και θα πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνησης. Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα ξενοδοχεία για εκείνη τη μέρα στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας.

Ο Άρης θα μεταβεί αυθημερόν στην Τρίπολη, το Σάββατο, για το ματς με τον ΟΦΗ και αμέσως μετά θα ταξιδέψει για την Αθήνα όπου και θα διανυκτερεύσει, ώστε την Κυριακή (05/10) να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.

Μία ταλαιπωρία για τους «κιτρινόμαυρους» και όλα αυτά εξαιτίας των λάθος χειρισμών του ΟΦΗ με την έδρα του τη φετινή σεζόν…