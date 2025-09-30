Στην εξέλιξη του καιρού το επόμενο διάστημα αναφέρεται ο Θοδωρής Κολυδάς μέσα από σημερινή του ανάρτηση υπό τον τίτλο «Το αποκομμένο χαμηλό και η ψυχρή μάζα θα προκαλέσουν πολλές βροχές το διήμερο Πέμπτης – Παρασκευής».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κολυδά:

ΤΟ ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΙ Η ΨΥΧΡΗ ΜΑΖΑ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΕΜΠΤΗΣ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

Το ανώτερο χαμηλό που δημιουργείται στην Αδριατική κίνειται προς την περιοχή μας προκαλώντας πολλές βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι γενικευμένα και και αύριο θα ξεκαθαρίσουμε ποιές περιοχές θα επηρεαστούν καθώς ακόμη και σήμερα υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις .

Με άλλα λόγια αυριο θα γνωρίζουμε αν θα προστεθούν το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ή αν μείνουν τα δυτικά και βόρεια με τα πιο έντονα φαινόμενα.