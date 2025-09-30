Το 2016, το Κατάρ έγινε πρωτοσέλιδο στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας αποκαλύπτοντας το πρώτο του εγχώριο πρωτότυπο super car, μια ριζοσπαστική ιδέα που είχει το όνομα Elibriea. Φιλοδοξία, να χτυπήσουν τις Ferrari, Lamborghini και Porsche!

Μετά απο πολλά χρόνια, το πρωτότυπο … Batmobile του Κατάρ – που τελικά δεν βγήκε στους δρόμους – βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε ένα πάρκινγκ στη Ντόχα, καλυμμένο με ένα παχύ στρώμα σκόνης. Το Elibriea ήταν το πρώτο super car Made in Qatar ε και ο εμπνευστής του Abdul Wahab Ziaullah έλεγε ότι θα πουλούσε τρελά στα τέλη του 2016.

Τότε η πλήρης επωνυμία του ήταν Elibriea Equvallas, είχε 525 άλογα, που θα προέρχοταν από έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα προέλευσης GM τοποθετημένο στο κέντρο. Το πλαίσιο από ανθρακονήματα, το αμάξωμα είχε περισσότερες γωνίες από όσες μπορεί να φανταστεί κανείς, το πλάτος με 2,14 μέτρα είναι κάτι πάραπάνω από μεγάλο, ενώ οι πόρτες άνοιγαν αλά Lamborghini.

Θα είχε επιδόσεις Ferrari αφού χρειάζόταν 3,8 δεύτερα για να ολοκληρώσει το 0-100χλμ./ωρα.