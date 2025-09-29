Ο Ντόναλντ Τραμπ οργάνωσε τριμερή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρωθυπουργό του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Κατά τη συνομιλία, ο Νετανιάχου εξέφρασε στον αλ Θάνι τη βαθιά λύπη του για το πυραυλικό πλήγμα εναντίον στόχων της Χαμάς στη Ντόχα, στο οποίο σκοτώθηκε κατά λάθος ένας Καταριανός στρατιώτης. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι η χώρα του παραβίασε την εθνική κυριαρχία του Κατάρ και διαβεβαίωσε πως δεν θα υπάρξει επανάληψη παρόμοιας ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αλ Θάνι χαιρέτισε τις δεσμεύσεις του Ισραήλ και υπογράμμισε ότι το Κατάρ παραμένει πρόθυμο να συμβάλει ουσιαστικά στην περιφερειακή ασφάλεια. Ο πρόεδρος Τραμπ, από την πλευρά του, εξέφρασε την επιθυμία να αποκατασταθούν οι σχέσεις Ισραήλ – Κατάρ, οι οποίες είχαν επιβαρυνθεί από χρόνια παραπόνων και παρανοήσεων.

Οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν στην πρόταση του Αμερικανού προέδρου για τη δημιουργία ενός τριμερούς μηχανισμού συνεργασίας. Παράλληλα, συζήτησαν την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και τις προοπτικές για μια πιο ασφαλή Μέση Ανατολή.