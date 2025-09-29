Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS της προέδρου Μάγια Σάντου αναδείχθηκε νικητής στις βουλευτικές εκλογές στη Μολδαβία, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα. Η διαδικασία σημαδεύτηκε από κατηγορίες περί ρωσικής ανάμιξης και έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), που κυβερνά από το 2021 σε μία από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης, συγκέντρωσε το 50,03% των ψήφων, με καταμετρημένο το 99,52% των ψηφοδελτίων, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει στο PAS τη δυνατότητα να διατηρήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία με 55 έδρες στις 101, έναντι 63 στην απερχόμενη βουλή.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ με ποσοστό 24,26%. Ένας από τους ηγέτες του, ο πρώην πρόεδρος Ίγκορ Ντοντόν, διεκδίκησε τη νίκη και κάλεσε σε διαδηλώσεις στο Κισινάου. Τρίτο κόμμα αναδείχθηκε το Εθνικό Εναλλακτικό Κίνημα (MAS) του δημάρχου της πρωτεύουσας, Ίον Τσεμπάν, με 7,99%.

Ο αναλυτής της δεξαμενής σκέψης WatchDog, Αντρέι Τσουραράρου, εκτίμησε ότι το Κρεμλίνο ενδέχεται «να προσφύγει σε διαδηλώσεις, στη διαφορά βουλευτών του PAS και σε άλλες τακτικές για να δημιουργήσει προβλήματα στο σχηματισμό μιας σταθερής φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης».

Κατηγορίες για παραπληροφόρηση και παρεμβάσεις

Η συμμετοχή ανήλθε λίγο πάνω από το 52%, με τους πολίτες να καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στη συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας και σε μια πιο στενή σχέση με τη Ρωσία. Το PAS περιόρισε την πτώση του σε σχέση με τις εκλογές του 2021, όπου είχε συγκεντρώσει 52,8% έναντι 27,2% του τότε μπλοκ Σοσιαλιστών και Κομμουνιστών υπό τον Ντοντόν.

Η προεκλογική περίοδος χαρακτηρίστηκε από εκατέρωθεν κατηγορίες για χειραγώγηση και εκφοβισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε λόγο για «χωρίς προηγούμενο εκστρατεία παραπληροφόρησης» από τη Ρωσία, ενώ η Μόσχα απέρριψε τις κατηγορίες. Η φιλορωσική αντιπολίτευση κατηγόρησε το PAS για νοθεία.

Παράλληλα, η μολδαβική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας ανακοίνωσε ότι εντόπισε και απέτρεψε σε πραγματικό χρόνο απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων στην εκλογική υποδομή. Στο ίδιο κλίμα, η πρόεδρος Σάντου, αφού ψήφισε στο Κισινάου, προειδοποίησε για «μαζική ανάμιξη της Ρωσίας», τονίζοντας ότι η χώρα της, που συνορεύει με την Ουκρανία, βρίσκεται «σε κίνδυνο».