Οι βουλευτικές εκλογές στη Μολδαβία διεξάγονται σήμερα (28/9), με το αποτέλεσμά τους να θεωρείται καθοριστικό για την πορεία της χώρας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναμέτρηση διεξάγεται σε κλίμα έντονης πόλωσης, καθώς μια δημοφιλής φιλορωσική παράταξη επιδιώκει να επαναφέρει τη χώρα στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας.

Σε περίπτωση που καμία πολιτική δύναμη δεν εξασφαλίσει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο των 101 εδρών, αναμένονται παρατεταμένες διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Η πολιτική αβεβαιότητα θα μπορούσε να εντείνει την αστάθεια σε μία από τις φτωχότερες ευρωπαϊκές χώρες, η οποία έχει ήδη πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία και από καταγγελίες για ανάμιξη της Ρωσίας σε εσωτερικές υποθέσεις.

Για την κυβέρνηση, που έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την ευρωπαϊκή προοπτική, ο έλεγχος του κοινοβουλίου είναι κρίσιμος καθώς συνδέεται άμεσα με τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που απαιτεί η διαδικασία ένταξης.

Ωστόσο, η πολιτική εξουσία στη Μολδαβία εναλλάσσεται διαχρονικά ανάμεσα σε φιλοευρωπαϊκές και φιλορωσικές δυνάμεις. Στην Υπερδνειστερία, περίπου το ένα τρίτο της χώρας, κυριαρχούν φιλορώσοι αυτονομιστές, με τη Μόσχα να διατηρεί στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Η προειδοποίηση της Σάντου και οι καταγγελίες για ρωσική ανάμιξη

Η πρόεδρος Μάια Σάντου χαρακτήρισε τις εκλογές ως καθοριστική δοκιμασία για την κυριαρχία της χώρας των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία διατηρεί στενούς πολιτιστικούς δεσμούς με τη Ρουμανία. «Εάν η Ρωσία εξασφαλίσει τον έλεγχο της Μολδαβίας, οι συνέπειες θα είναι άμεσες και επικίνδυνες», προειδοποίησε σε πρόσφατη ομιλία της.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το κυβερνών Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διατήρηση της πλειοψηφίας. Το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ κερδίζει έδαφος, αξιοποιώντας την κοινωνική δυσαρέσκεια για την οικονομική κρίση και τον αργό ρυθμό μεταρρυθμίσεων. Αξιωματούχοι κάνουν λόγο για «εκστρατεία παραπληροφόρησης» που τροφοδοτεί τη δυσφορία των πολιτών.

Οι αρχές πραγματοποίησαν επιχειρήσεις κατά της παράνομης χρηματοδότησης κομμάτων που φέρονται να συνδέονται με ρωσικά δίκτυα. Την Παρασκευή, η Εκλογική Επιτροπή απέκλεισε το κόμμα «Καρδιά της Μολδαβίας» που συμμετείχε στο φιλορωσικό «Πατριωτικό Μπλοκ», καθώς διερευνάται για παράνομη χρηματοδότηση.

Η Μόσχα απέρριψε τις κατηγορίες, κατηγορώντας το PAS ότι καλλιεργεί «αντιρωσική υστερία».

Οι επιφυλάξεις των ψηφοφόρων για την ΕΕ

Η Σάντου και το PAS επιμένουν πως η ένταξη στην ΕΕ αποτελεί τη μόνη ασφαλή επιλογή για το μέλλον της χώρας. Ωστόσο, αρκετοί πολίτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, ανησυχώντας για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η στενότερη συνεργασία με τις Βρυξέλλες σε μια οικονομία που βασίζεται κυρίως στη γεωργία.

«Είμαστε μια φτωχή χώρα. Τι θα κερδίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από εμάς;» διερωτάται η 76χρονη Λιουντμίλα Μπιέλοβα από την πόλη Μπάλτι, η οποία δηλώνει ότι θα στηρίξει το φιλοευρωπαϊκό μπλοκ «Alternativa».

Σε περίπτωση απώλειας της πλειοψηφίας, το PAS θα χρειαστεί να αναζητήσει συμμαχίες με κόμματα όπως η «Alternativa» ή το λαϊκιστικό «Partidul Nostru», εφόσον αυτά ξεπεράσουν το εκλογικό όριο εισόδου στη Βουλή.

Ο 26χρονος εργάτης Ιουλιάν Καζάκου δηλώνει απογοητευμένος: «Υπήρξαν διάφοροι ηγέτες, αλλά ούτε μία ουσιαστική αλλαγή που να βελτίωσε τη ζωή μας».

Αμφίρροπη μάχη με κρίσιμη την ψήφο των αποδήμων

Οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν οριακό προβάδισμα του Πατριωτικού Μπλοκ με 36%, έναντι 34,7% του PAS. Η ψήφος των αποδήμων, που δεν καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, θεωρείται ότι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική υπέρ των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων.