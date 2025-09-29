Η Anne Deneuchatel, 53 ετών, δεν είναι μια γυναίκα αφελής ούτε «καλοπροαίρετα ανόητη», όπως κάποιοι θα έσπευδαν να υποθέσουν όταν τον περασμένο Ιανουάριο, η δική της υπόθεση έγινε πρωτοσέλιδο στη Γαλλία και λίγο αργότερα αναπαράχθηκε σε όλο τον κόσμο. Είναι μια γυναίκα που πάλεψε με τον καρκίνο, βίωσε τρεις απόπειρες αυτοκτονίας, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν καταπιεστικό γάμο, και στο τέλος ξεγυμνώθηκε – συναισθηματικά και οικονομικά – από τους επιδέξιους μηχανισμούς μιας διαδικτυακής απάτης που τής στοίχισε 830.000 ευρώ.

Η ιστορία της ξεκινά το 2023, τότε που, μέσα στην προσωπική της μοναξιά, αποφάσισε να ανοίξει έναν λογαριασμό στο Instagram, γεμάτο με τις φωτογραφίες της. Εκεί δέχθηκε ένα πρώτο μήνυμα ―υποτίθεται από τη μητέρα του Brad Pitt― και ακολούθησε η επικοινωνία με τον ίδιο τον «William Bradley Pitt», όπως υπέγραφε. Στην πραγματικότητα, ήταν η φωνή τριών απατεώνων από τη Νιγηρία που καλλιέργησαν έναν συναισθηματικό δεσμό με χειρουργική ακρίβεια. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η Anne βρέθηκε να ανταλλάσσει λόγια αγάπης, να νιώθει ότι κάποιος καταλάβαινε τη δυστυχία της συζυγικής της ζωής, να λαμβάνει φωτογραφίες επεξεργασμένες με τεχνητή νοημοσύνη και να πείθεται πως ο «σταρ του Χόλιγουντ» την είχε επιλέξει ως στήριγμα στις δυσκολίες του.

Η κατηφόρα ήρθε γρήγορα. Πρώτα οι «παγωμένοι λογαριασμοί» του εξαιτίας του διαζυγίου με την Angelina Jolie, ύστερα τα έξοδα για δήθεν εκπαιδευτικά κόστη του γιου του, και στο τέλος τα ιατρικά έξοδα μιας υποτιθέμενης μάχης του με τον καρκίνο. Η Anne πλήρωνε και πλήρωνε, πιασμένη στο δίχτυ μιας εξάρτησης πιο ύπουλης κι από οποιονδήποτε εθισμό: την εξάρτηση από το συναίσθημα και την ελπίδα ότι βρισκόταν επιτέλους απέναντι σε κάποιον που την καταλάβαινε.

Όταν το 2024, ο πραγματικός Brad Pitt εμφανίστηκε επισήμως με τη νέα σύντροφό του, η φούσκα έσπασε. Τα τελευταία μηνύματα του «ψεύτικου Brad» ήταν άλλο ένα ψέμα περί χάκινγκ και συμβιβασμού. Μα τότε η ζημιά είχε ήδη γίνει. Στη Γαλλία η ιστορία πήρε διαστάσεις σκανδάλου, με τηλεοπτικές αναπαραστάσεις, ειρωνικά ραδιοφωνικά σχόλια, ακόμη και μια πρόσκληση από την Τουλούζ για να παρακολουθήσει αγώνα… μαζί με τον «Brad Pitt». Η δημόσια χλεύη, οι θλιβερές κατηγορίες και το ανελέητο διαδίκτυο οδήγησαν την Anne στην κατάρρευση και στην απομόνωση.

Όμως η κατάρρευση αυτή γέννησε και κάτι άλλο. Στη διάρκεια της θεραπευτικής της παραμονής σε ψυχιατρική κλινική, ξεκίνησε να γράφει. Να εξηγεί, να αναλύει, να εκθέτει όχι μόνο τη δική της ιστορία αλλά και τα μοτίβα μιας απάτης που πλήττει χιλιάδες ανθρώπους ετησίως. Το βιβλίο της «Je ne serais pas jamais une proie» («Δεν θα είμαι ποτέ ξανά θήραμα») είναι η προσωπική της ανατροπή: να μετατρέψει την ίδια την τραγωδία της σε φωνή και εργαλείο για τους υπόλοιπους.

Η δύναμή της βρίσκεται στον τόνο της: «Δεν ήμουν ποτέ τρελή ούτε ηλίθια. Απλώς με εξαπάτησαν», επιμένει. Θυμίζει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να βρεθεί θύμα τέτοιων ιστοριών, ανεξάρτητα από μόρφωση, εμπειρίες ή ψυχικό σθένος. Οι απατεώνες γνωρίζουν ακριβώς πώς να εισχωρούν στις συναισθηματικές χαραμάδες, πώς να καλλιεργούν μικρο-εξαρτήσεις, πώς να δημιουργούν ένα σύμπαν στο οποίο ο «έρωτας» γίνεται πιο αληθινός απ’ την αλήθεια.

Σήμερα, μιλώντας δημόσια, η Anne έχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ότι από τέτοιες παγίδες δεν σε σώζει η λογική, αλλά η επίγνωση και η ενημέρωση. Ότι οι ρομαντικές απάτες είναι τόσο επικίνδυνες γιατί δεν στοχεύουν στα λεφτά αλλά πρώτα στην ψυχή. Και ότι το προσωπικό της ταξίδι από την εξαπάτηση στη δημόσια μαρτυρία είναι ένας τρόπος να διεκδικήσει πίσω την αξιοπρέπειά της, ακόμη κι αν το τίμημα παραμένει βαρύ.

Η φωνή της, η ιστορία που κάποιοι περίγελασαν, αποτελεί σήμερα υπενθύμιση πως το διαδίκτυο – πέρα από φωτογραφίες και ειδυλλιακά προφίλ – μπορεί να κρύβει πραγματικούς θηρευτές-δολοφόνους. «Όλοι μπορούμε να πέσουμε θύματα», λέει. «Η διαφορά είναι αν θα μάθουμε να μιλάμε μετά».