«Δεν υπάρχει στην ατζέντα ψηφοφορία για το Ισραήλ και οι αναφορές για έκτακτη συνεδρίαση είναι λανθασμένες», είναι το μήνυμα της UEFA προς την ισραηλινή ομοσπονδία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα ynet.co.il. Σύμφωνα με την ίδια πηγή η πίεση από χώρες όπως η Τουρκία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και οι Σκανδιναβικές, είναι αυξανόμενη προς την UEFA για να αποκλείσει το Ισραήλ, αλλά η ευρωπαϊκή ομοσπονδία διατηρεί ουδέτερη στάση.

Το «μήνυμα» της UEFA στους Ισραηλινούς δεν συμμερίζεται ο διεθνής Τύπος με τον Γκάρντιαν να αναφέρει πως η ευρωπαϊκή ομοσπονδία πιθανόν να βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να φιλοξενεί στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μια ομάδα (Ισραήλ) το οποίο θα έχει αποκλείσει από τις διεθνείς διοργανώσεις!

Αν τελικά επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις πως η εκτελεστική επιτροπή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας θα αποκλείσει τις ισραηλινές ομάδες αυτή την εβδομάδα, η αποβολή θα ισχύει μόνο για τις δικές της διοργανώσεις και όχι για το Παγκόσμιο Κύπελλο που βρίσκεται υπό τη σκεπή της FIFA.

Αυτό σημαίνει πως η ανδρική και γυναικεία ομάδα του Ισραήλ θα αποκλειστούν από το Nations League και η Μακάμπι Τελ Αβίβ από το Γιουρόπα Λιγκ (στην πρεμιέρα αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ). Το Παγκόσμιο Κύπελλο ωστόσο είναι διοργάνωση της FIFA και η UEFA δεν μπορεί να αποβάλει το Ισραήλ αν ο αποκλεισμός δεν διευρυνθεί.

Η Νορβηγία και η Ιταλία θα αντιμετωπίσουν το Ισραήλ στο επόμενο διεθνές παράθυρο που ξεκινά τη Δευτέρα. Το γραφείο της Διεθνούς Αμνηστίας στη Νορβηγία κάλεσε τις προηγούμενες ημέρες την ομοσπονδία της χώρας να αυξήσει την πίεση στην UEFA, ενώ στην Ιταλία προκηρύχθηκε 24ωρη απεργία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα.

Ερωτηθείς την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γκραβίνα, αν υπάρχει πιθανότητα η Σκουάντρα Ατζούρα να μποϊκοτάρει τον αγώνα με το Ισραήλ, το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA απάντησε πως «αυτό θα ήταν υπέρ του Ισραήλ το οποίο θεωρητικά θα αύξανε τις πιθανότητές του να προκριθεί στα τελικά της διοργάνωσης».

Το Ισραήλ ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με την Ιταλία έχοντας παίξει ένα παιχνίδι περισσότερο, με τη δεύτερη κάθε ομίλου να διεκδικεί την πρόκριση μέσω μπαράζ.

Η Νορβηγία λέγεται πως είναι μία από τις χώρες που ζήτησαν από την UEFA την έκτακτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής αυτή την εβδομάδα για να αποφασίσει για το θέμα.

Οποιαδήποτε απόφαση για να αναστολή της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ισραήλ θα ληφθεί με απλή ψηφοφορία.

Η UEFA, ακόμη και αν επιβάλει απαγόρευση, θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της παροχής διαιτητών, ασφαλείας και άλλου προσωπικού για τους «εντός έδρας» αγώνες τους στην Ουγγαρία.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πρόκειται να παίξει με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ για τη δεύτερη αγωνιστική στο Γιουρόπα Λιγκ την Πέμπτη. Θα μπορούσε να είναι η τελευταία συμμετοχή της Μακάμπι στη διοργάνωση. Σύμφωνα με τον Γκάρντιαν θα αναζητηθεί αντικαταστάτης της ισραηλινής ομάδας, με την πιο πιθανή πιθανότητα να είναι η Ντιναμό Κιέβου, η οποία έχασε στα προκριματικά από τη Μακάμπι, αν και αυτό θα είχε αντίκτυπο στη Κόνφερενς Λιγκ.