Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην πανελλαδική απεργία ΕΕ – ΑΔΕΔΥ και τις απεργιακές συγκεντρώσεις την 1η του Οκτώβρη, απευθύνει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η 24ωρη πανελλαδική απεργία που κήρυξαν ΕΕ – ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, με αιχμή του δόρατος το βαθιά αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης το οποίο, μεταξύ άλλων, εισάγει το 13ωρο, έρχεται σε μια συνολικά κρίσιμη στιγμή για τα εργασιακά δικαιώματα, τα οποία πλήττονται συστηματικά και βάναυσα εδώ και έξι χρόνια από την κυβέρνηση Μητσοτάκη» αναφέρει.

Ακολούθως προσθέτει: «Η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιφέρει αλλεπάλληλα πλήγματα στο 8ωρο, αρχικά με τα 10ωρα και τώρα με το 13ωρο, καθώς και με την πολυδιάσπαση της άδειας των εργαζομένων, προφασιζόμενη ότι η θέση τους στη σημερινή Ελλάδα είναι αρκούντως ισχυρή για να αρνηθούν τις εργοδοτικές πιέσεις όπου απαιτείται συναίνεσή τους. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση αρνείται επίμονα και με έωλα επιχειρήματα, την καταβολή του 13ου και 14ου μισθού στους εργαζόμενους του Δημοσίου, παρότι από τη σχετική τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προκύπτει ότι ο δημοσιονομικός χώρος, που έχει δημιουργηθεί από τα υπερφορολόγηση, επαρκεί και με το παραπάνω. Την ίδια ώρα, έχει διαμορφώσει έναν μηχανισμό – ντροπή για την αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ οι Ευρωπαϊκές οδηγίες καλούν τις εθνικές κυβερνήσεις να ενισχύσουν τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας».

Επαναλαμβάνει τις θέσεις του ο ΣΥΡΙΖΑ για τον κόσμο της εργασίας:

• Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων της Νέας Δημοκρατίας.

• 80% κάλυψη από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα από Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

• Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού για το Δημόσιο.

• Επέκταση κατά δυο μήνες του επιδόματος ανεργίας για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και στον επισιτισμό.

• Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Κλείνοντας η ανακοίνωση σημειώνει: «Για όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα στις 11 το πρωί της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου στην Πλ. Κλαυθμώνος και σε όλη τη χώρα, προκειμένου να σταλθεί ισχυρό μήνυμα αντίθεσης του κόσμου της εργασίας στην ταξική πολιτική που υλοποιεί εις βάρος του η κυβέρνηση Μητσοτάκη».