Ένα πολύπλευρο αδιέξοδο που βιώνει ο Πέτρος Φιλιππίδης λίγους μήνες μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου που τον έκρινε ένοχο για δύο απόπειρες βιασμού, περιέγραψε ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno του MEGA

Σύμφωνα με τον συνήγορο του, ο δημοφιλής ηθοποιός αντιμετωπίζει μία βαθιά ψυχολογική πίεση, η οποία επιδεινώνεται από την οικονομική δυσχέρεια στην οποία έχει περιέλθει. Ο κ. Δημητρακόπουλος επισήμανε, ότι αυτή τη στιγμή η μόνη που εργάζεται και συνεισφέρει στον οικογενειακό προϋπολογισμό, είναι η σύζυγός του, Ελπίδα Νίνου. Στα παραπάνω προστίθεται και το στεγαστικό πρόβλημα, καθώς όπως έγινε γνωστό, μετά την καταστροφική φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του στους Αμπελόκηπους, ο Πέτρος Φιλιππίδης φιλοξενείται σε συγγενικό πρόσωπο.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε στην εκπομπή, ότι ο ηθοποιός θα μείνει άνεργος τον χειμώνα, καθώς πλέον είναι συνταξιούχος. Ειδικότερα ανέφερε: «Ο κύριος Φιλιππίδης δεν θα εργαστεί τον χειμώνα. Είναι συνταξιούχος, έχει κάνει τα χαρτιά του, για να πάρει τη σύνταξή του ως ηθοποιός. Του έχει αναγνωριστεί η μισή σύνταξη, ζει με 800 ευρώ, περιμένει να πάρει και το υπόλοιπο, γιατί ήταν σε δύο ταμεία ασφαλισμένος. Με τη σύνταξη τη δική του και τον μισθό της γυναίκας του ζουν. Γεννήθηκε φτωχός, οπότε δεν τον ενοχλεί ότι ζει αυτή τη στιγμή εκεί που ζει και θα επιστρέψει. Στο σπίτι αυτό που κάηκε, θα επιστρέψει! Φτωχός γεννήθηκε, φτωχός ζει τώρα, αλλά αξιοπρεπής».