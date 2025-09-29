Θρασύτατη ληστεία σημειώθηκε σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή των Κολυμπίων στη Ρόδο, από όπου δύο άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν χρυσά κοσμήματα, αφού προηγουμένως ξυλοκόπησαν άγρια τον ιδιοκτήτη του καταστήματος,

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η «Ροδιακή», οι δύο άγνωστοι δράστες είχαν στήσει καρτέρι στον 58χρονο ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου και χθες περίπου στις 8:30 το βράδυ τον ακινητοποίησαν στο πίσω μέρος του καταστήματος και τον ξυλοφόρτωσαν, σε σημείο που να χρειαστεί να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Ρόδου. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τον αιμόφυρτο άνδρα εντόπισαν τουρίστες, που κινούνταν στην περιοχή και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Ο άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν τιμαλφή από το κατάστημα και τράπηκαν σε φυγή, ενώ για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση η Αστυνομία.