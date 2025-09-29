Την ενοχή της χήρας του καρδιολόγου, Χριστόδουλου Καλαντζάκη, για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του συζύγου της τον Οκτώβριο του 2017 σε ενέδρα στο δρόμο Σητείας-Μακρυγιαλού, αποφάσισε αργά το βράδυ της Δευτέρας (29/9) το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης.

Το δικαστήριο με ψήφους 6-1 (μειοψήφησε μία ένορκος) έκρινε ότι η 45χρονη Βουλγάρα υπήκοος όχι μόνο είχε γνώση των προθέσεων του 44χρονου εραστή της, αλλά ήταν εκείνη που τον έπεισε να εκτελέσει τον άνδρα της. Όπως σημειώνει το cretalive.gr, την απόφαση αυτή είχε λάβει και το πρωτόδικο δικαστήριο, επιβάλλοντας στην 45χρονη την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο ωστόσο κρίθηκε ένοχη για συνέργεια και έτσι «έσπασε» τα ισόβια, με μία ποινή κάθειρξης 15 ετών και βρέθηκε με περιοριστικούς όρους εκτός φυλακής. Όμως η απόφαση αυτή αναιρέθηκε από τον Άρειο Πάγο, η χήρα κάθισε εκ νέου στο εδώλιο και απόψε κρίθηκε ξανά ένοχη για ηθική αυτουργία.

Δίπλα της καθόταν ο Βούλγαρος πρώην εραστής της, που τόσο πρωτόδικα όσο και στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο κρίθηκε ένοχος ως φυσικός αυτουργός και καταδικάστηκε σε ισόβια. Την ενοχή της 45χρονης για ηθική αυτουργία πρότεινε νωρίτερα και ο εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.