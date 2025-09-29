Η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) στην Ελλάδα περνά σε μια νέα φάση, καθώς από την ερχόμενη Τετάρτη τίθεται σε εφαρμογή ο νόμος 5170/2025, ο οποίος εισάγει αυστηρότερους κανόνες και προϋποθέσεις για τα ακίνητα που προσφέρονται μέσω αυτού του μοντέλου.

Ταυτόχρονα, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι για την τήρηση των νέων ρυθμίσεων σε όλη την επικράτεια.

Μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να καθοριστούν και οι επιπλέον περιοχές –πέρα από τις τρεις πρώτες γειτονιές της Αθήνας– όπου θα απαγορευτεί η ένταξη νέων ακινήτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Επίσης, θα καθοριστούν νέα μέτρα και πολιτικές κινήτρων ή αποθάρρυνσης, με στόχο την επιστροφή περισσότερων ακινήτων στην αγορά των μακροχρόνιων ενοικιάσεων.

Όροι:

Εγκατάσταση πυροσβεστήρων και ανιχνευτών καπνού

Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου – εγκαταστάτη για την ασφάλεια ηλεκτρικής εγκατάστασης

Χώροι κύριας χρήσης με επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό πχ όχι υπόγεια και αποθήκες

Υποχρεωτική ύπαρξη κλιματισμού και θέρμανσης σε όλους τους βασικούς χώρους

Σήμανση εξόδου κινδύνου

Τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ

Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης που να καλύπτει ζημιές και ατυχήματα κατά την διάρκεια της διαμονής

Πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης

Φαρμακείο πρώτων βοηθειών

Έντυπο ή ελ. Οδηγός έκτακτης ανάγκης

Έλεγχοι

Επιτόπιοι έλεγχοι από Υπ. Τουρισμού & ΑΑΔΕ

Προειδοποίηση 10 ημερών με e-mail

Άρνηση πρόσβασης = άμεση παράβαση

Πρόστιμα

5.000 € για πρώτη παράβαση

10.000 € σε υποτροπή

20.000 € σε επόμενη παράβαση

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ρεκόρ 2025

Ιστορικά υψηλά