Την 1η Οκτωβρίου όσοι ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb δεν τα έχουν χαρακτηρίσει ως κύριας χρήσης, όπως ορίζει η νομοθεσία, θα βγουν αυτόματα από τις λίστες της ΑΑΔΕ και θα θεωρούνται παράνομα.

Όπως εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε ηλεκτρονικό έλεγχο και όσα καταλύματα δεν αναφέρονται στη βάση δεδομένων της ως «κύριας χρήσης» θα διαγράφονται αυτόματα. Αμέσως μετά, η ΑΑΔΕ θα ενημερώσει και τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι οποίες θα τα «κατεβάσουν». «Ο νόμος θα ισχύσει για όλους», είπε χαρακτηριστικά η κα. Κεφαλογιάννη.

Η διαδικασία για τα Airbnb

Αμέσως μετά την εξέλιξη αυτή, όπως εξήγησε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου, Βάσια Κουτσούκου, θα ξεκινήσουν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι από μικτά κλιμάκια, τόσο της ΑΑΔΕ όσο και του Υπουργείου Τουρισμού, αλλά και αυτοτελώς. Έλεγχοι θα γίνονται επίσης έπειτα από καταγγελίες. Για κάθε παράβαση, το πρόστιμο θα ανέρχεται σε 5.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ιδιοκτήτες θα ειδοποιούνται για τον επικείμενο έλεγχο 10 ημέρες πριν.

Οι προϋποθέσεις

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση την εγκύκλιο που κυκλοφόρησε το Υπουργείο Τουρισμού χθες, από 1η Οκτωβρίου 2025 κάθε ακίνητο που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Χώροι κύριας χρήσης, με επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό.

Υποχρεωτική ύπαρξη κλιματισμού και θέρμανσης σε όλους τους βασικούς χώρους.

Τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ (RCD).

Εγκατάσταση πυροσβεστήρων και ανιχνευτών καπνού.

Σήμανση εξόδου κινδύνου.

Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για την ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης που να καλύπτει ζημιές και ατυχήματα κατά τη διάρκεια της διαμονής.

Πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης.

Φαρμακείο πρώτων βοηθειών στο χώρο.

Έντυπο ή ηλεκτρονικό οδηγό έκτακτης ανάγκης.

Πρόστιμα για μη συμμόρφωση

1η παράβαση: 5.000 €

2η παράβαση εντός 12 μηνών: 10.000 €

3η και επόμενες: 20.000 €

Τα πρόστιμα θα εξοφλούνται εντός 15 ημερών, διαφορετικά θα ενεργοποιούνται διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.

Τέλος, η κ. Κεφαλογιάννη προανήγγειλε την επέκταση του μέτρου απαγόρευσης νέων καταλυμάτων τύπου Airbnb και σε άλλες περιοχές.

Πηγή ΟΤ